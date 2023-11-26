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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Утрехт
Спарта - Утрехт: обзор матча 26 ноября 2023
Спарта
26.11.2023, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
1 : 2
Завершен
Утрехт
43'
К. Негли
5'
М. Сентьенс
54'
И. Лидберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Утрехт
90'
+1
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Д. Боздоган
88'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
М. Сентьенс
Замена
H. el Dahri
️️️️
Д. Китолано
81'
78'
Замена
Н. Виргевер
️️️️
В. Йенсен
76'
Желтая карточка
О. Буссаид
71'
Желтая карточка
В. Баркас
54'
ГОЛ! 1:2!
И. Лидберг
46'
Замена
С. Эль-Каруани
️️️️
Y. Leliendal
46'
Замена
О. Буссаид
️️️️
М. Азаркан
ГОЛ! 1:1!
К. Негли
Пас отдал
Т. Лауритсен
43'
40'
Желтая карточка
Y. Leliendal
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Сентьенс
Пас отдал
Х. тер Авест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Барт Вриндс
(К)
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
5
Метинью
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Утрехт
1
Василиос Баркас
(К)
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
4-3-3
1
Олий
5
ван дер Куст
3
Вриндс
4
Велтхуйс
2
Бакари
5
18
Де Гузман
16
Китолано
9
Лауритсен
10
Негли
7
Брим
4-4-1-1
1
Баркас
93
Саньян
32
6
Фламинго
5
тер Авест
70
Боздоган
29
Фрауло
20
Сентьенс
55
Йенсен
17
Азаркан
3
Лидберг
16
Китолано
21
21
16
Китолано
32
34
Эль-Каруани
34
Эль-Каруани
32
55
Йенсен
24
Виргевер
24
Виргевер
55
Йенсен
70
Боздоган
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
70
Боздоган
20
Сентьенс
23
Рамселар
23
Рамселар
20
Сентьенс
17
Азаркан
49
Буссаид
49
Буссаид
17
Азаркан
Остались в запасе
Спарта
Утрехт
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
21
Йенс Торнстра
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
21
Йенс Торнстра
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Спарта - Утрехт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Хет Кастеел
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«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
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25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
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