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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Спарта
Утрехт - Спарта: обзор матча 01 июня 2023
Утрехт
01.06.2023, четверг, 22:00
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
1 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Спарта
70'
А. Дувикас
29'
В. ван Крой (П)
39'
Т. Лауритсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Спарта
85'
Замена
А. Ауассар
️️️️
К. Сайто
Замена
Б. Дост
️️️️
О. Буссаид
85'
Замена
В. Йенсен
️️️️
Б. Рамселар
73'
ГОЛ! 1:2!
А. Дувикас
70'
62'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
Замена
М. Саньян
️️️️
Р. Клюйверт
46'
46'
Замена
Д. Абелс
️️️️
Ш. Самбо
45'
+3
Желтая карточка
Ш. Самбо
39'
ГОЛ! 0:2!
Т. Лауритсен
Пас отдал
В. ван Крой
30'
Замена
Ю. Намли
️️️️
Д. Де Гузман
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. ван Крой
Желтая карточка
А. Дувикас
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Барт Рамселар
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
27
Патрик Брувер
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Баркас
13
Клюйверт
24
Виргевер
2
ван дер Маарел
2
Клайбер
21
Торнстра
23
Рамселар
22
ван де Стрек
70
Боздоган
49
Буссаид
9
Дувикас
4-3-1-2
1
Олий
44
Эрдхуйзен
18
Пинту
20
Самбо
3
Вриндс
24
Верскуерен
16
Китолано
18
Де Гузман
32
ван Крой
14
Сайто
9
Лауритсен
13
Клюйверт
93
Саньян
93
Саньян
13
Клюйверт
23
Рамселар
55
Йенсен
55
Йенсен
23
Рамселар
49
Буссаид
12
Дост
12
Дост
49
Буссаид
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
20
Самбо
2
Абелс
2
Абелс
20
Самбо
14
Сайто
6
Ауассар
6
Ауассар
14
Сайто
18
Де Гузман
7
Намли
7
Намли
18
Де Гузман
Остались в запасе
Утрехт
Спарта
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Утрехт - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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