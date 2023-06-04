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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Утрехт
Спарта - Утрехт: обзор матча 04 июня 2023
Спарта
04.06.2023, воскресенье, 19:00
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
0 : 1
Первый матч – 2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Утрехт
81'
Н. Виргевер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спарта - Утрехт
Пенальти не реализован!
М. ван дер Хоорн
ГОЛ!
Ш. Самбо
5:4
ГОЛ!
Д. Боздоган
4:4
Пенальти не реализован!
А. Ауассар
Пенальти не реализован!
Л. Броуверс
ГОЛ!
Д. Китолано
4:3
ГОЛ!
С. ван де Стрек
3:3
ГОЛ!
Д. Абелс
3:2
ГОЛ!
Т. Бут
2:2
ГОЛ!
А. Верскуерен
2:1
ГОЛ!
Б. Дост
1:1
ГОЛ!
В. ван Крой
1:0
109'
Замена
А. Декотт
️️️️
А. Дувикас
91'
Замена
Л. Броуверс
️️️️
Й. Торнстра
90'
+6
Желтая карточка
Д. Боздоган
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Т. Лауритсен
87'
81'
ГОЛ! 0:1!
Н. Виргевер
Пас отдал
С. ван де Стрек
Замена
Д. Абелс
️️️️
Ю. Намли
80'
Замена
А. Ауассар
️️️️
М. Эрдхуйзен
70'
68'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
Ш. Клайбер
65'
Замена
Б. Дост
️️️️
О. Буссаид
65'
Замена
М. Саньян
️️️️
М. ван дер Маарел
59'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
55'
Замена
Т. Бут
️️️️
Б. Рамселар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Педро Алеман
АП
27
Патрик Брувер
ПВ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Утрехт
1
Фабиан де Кейзер
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
4-3-1-2
1
Олий
20
Самбо
44
Эрдхуйзен
14
Мейерс
3
Вриндс
16
Китолано
7
Намли
24
Верскуерен
32
ван Крой
14
Сайто
9
Лауритсен
4-1-3-1-1
1
Баркас
2
Клайбер
24
Виргевер
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
21
Торнстра
70
Боздоган
22
ван де Стрек
23
Рамселар
49
Буссаид
9
Дувикас
7
Намли
2
Абелс
2
Абелс
7
Намли
44
Эрдхуйзен
6
Ауассар
6
Ауассар
44
Эрдхуйзен
9
Лауритсен
18
Де Гузман
18
Де Гузман
9
Лауритсен
2
Клайбер
5
тер Авест
5
тер Авест
2
Клайбер
2
ван дер Маарел
93
Саньян
93
Саньян
2
ван дер Маарел
21
Торнстра
20
Броуверс
20
Броуверс
21
Торнстра
23
Рамселар
18
Бут
18
Бут
23
Рамселар
49
Буссаид
12
Дост
12
Дост
49
Буссаид
9
Дувикас
9
Декотт
9
Декотт
9
Дувикас
Остались в запасе
Спарта
Утрехт
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
8
Педро Алеман
АП
27
Патрик Брувер
ПВ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Фабиан де Кейзер
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
8
Педро Алеман
АП
27
Патрик Брувер
ПВ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Спарта - Утрехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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