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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Спарта
Утрехт - Спарта: обзор матча 23 мая 2024
Утрехт
23.05.2024, четверг, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
3 : 1
Завершен
Спарта
41'
Р. Фламинго
70'
С. Ламмерс
90+3'
В. Йенсен
38'
Т. Лауритсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Спарта
90'
+5
Желтая карточка
М.
Желтая карточка
В. Йенсен
90'
+4
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Й. Торнстра
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
В. Йенсен
90'
+3
89'
Замена
Р. Мейсен
️️️️
К. Сайто
80'
Замена
Ч. Брим
️️️️
С. Бакари
Замена
В. Йенсен
️️️️
О. Буссаид
75'
74'
Замена
С. Мито
️️️️
Д. Де Гузман
ГОЛ! 2:1!
С. Ламмерс
Пас отдал
Й. Торнстра
70'
Замена
М. Азаркан
️️️️
Т. Бут
65'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
З. Икбал
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фламинго
Пас отдал
Х. тер Авест
41'
38'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лауритсен
Пас отдал
Д. Де Гузман
35'
Желтая карточка
П. Клемент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
18
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Барт Вриндс
(К)
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
5
Метинью
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
4
Сайлас Андерсен
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Спарта
33
Kaylen Reitmaier
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
10
Сунсуке Мито
ЦФ
14
Rayvien Rosario
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Баркас
34
Эль-Каруани
6
Фламинго
24
Виргевер
5
тер Авест
18
Торнстра
70
Боздоган
14
Икбал
18
Бут
49
Буссаид
29
Ламмерс
4-3-3
1
Олий
2
Бакари
3
Вриндс
44
Эрдхуйзен
5
ван дер Куст
5
24
Клемент
18
Де Гузман
10
Негли
14
Сайто
9
Лауритсен
18
Торнстра
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
18
Торнстра
14
Икбал
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
14
Икбал
49
Буссаид
55
Йенсен
55
Йенсен
49
Буссаид
18
Бут
17
Азаркан
17
Азаркан
18
Бут
14
Сайто
3
Мейсен
3
Мейсен
14
Сайто
18
Де Гузман
10
Мито
10
Мито
18
Де Гузман
2
Бакари
7
Брим
7
Брим
2
Бакари
Остались в запасе
Утрехт
Спарта
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
4
Сайлас Андерсен
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
33
Kaylen Reitmaier
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
14
Rayvien Rosario
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
4
Сайлас Андерсен
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Остались в запасе
33
Kaylen Reitmaier
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
14
Rayvien Rosario
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Статистика матча Утрехт - Спарта
1
2
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
5
3
Офсайды
2
1
Количество передач
411
413
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
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