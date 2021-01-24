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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Спарта
Утрехт - Спарта: обзор матча 24 января 2021
Утрехт
24.01.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 0
Завершен
Спарта
88'
О. Буссаид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Спарта
Замена
Д. Хогма
️️️️
A. Dalmau
90'
ГОЛ! 1:0!
О. Буссаид
Пас отдал
С. ван де Стрек
88'
88'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Л. Ти
Замена
U. Emanuelson
️️️️
А. Махер
81'
Замена
Р. Балк
️️️️
Б. Рамселар
81'
76'
Желтая карточка
А. Ауассар
72'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
С. Мейнанс
Замена
О. Буссаид
️️️️
Й. ван Овереем
68'
Замена
М. Махи
️️️️
Д. Керк
68'
Желтая карточка
А. Махер
56'
27'
Замена
Д. Фортеш
️️️️
А. Мейерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
8
Марио Энгельс
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
10
Мимун Махи
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
20
Joey Houweling
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
3-4-3
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
5
тер Авест
14
Янссен
8
ван Овереем
9
Керк
23
Рамселар
6
Махер
9
22
ван де Стрек
4
3-5-2
40
Окойе
13
Хейлен
4
2
Абелс
21
Мейнанс
6
Ауассар
6
Дуарте
14
Мейерс
21
Харруи
9
Ти
8
Энгельс
23
Рамселар
7
Балк
7
Балк
23
Рамселар
9
Керк
10
Махи
10
Махи
9
Керк
8
ван Овереем
49
Буссаид
49
Буссаид
8
ван Овереем
9
4
Хогма
4
Хогма
9
6
Махер
28
28
6
Махер
9
Ти
27
Харчуш
27
Харчуш
9
Ти
21
Мейнанс
19
19
21
Мейнанс
14
Мейерс
22
Фортеш
22
Фортеш
14
Мейерс
Остались в запасе
Утрехт
Спарта
20
Joey Houweling
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
20
Joey Houweling
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
Остались в запасе
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Утрехт - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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