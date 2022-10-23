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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Спарта
Утрехт - Спарта: обзор матча 23 октября 2022
Утрехт
23.10.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 11 тур
3 : 1
Завершен
Спарта
6'
Д. Редан
48'
А. Дувикас
80'
Ш. Клайбер
84'
Д. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Спарта
90'
+5
Желтая карточка
М. Эрдхуйзен
90'
+3
Желтая карточка
В. ван Крой
86'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Б. Вриндс
84'
ГОЛ! 3:1!
Д. Китолано
Пас отдал
М. Пинту
ГОЛ! 3:0!
Ш. Клайбер
Пас отдал
Й. Торнстра
80'
Замена
Р. Клюйверт
️️️️
М. ван дер Хоорн
75'
Замена
Б. Дост
️️️️
Д. Редан
72'
72'
Замена
К. Сайто
️️️️
Д. ван Мюллем
72'
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
А. Ауассар
Замена
Д. Боздоган
️️️️
С. ван де Стрек
72'
Замена
О. Буссаид
️️️️
Т. Бут
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Дувикас
Пас отдал
Т. Бут
48'
46'
Замена
Ш. Самбо
️️️️
Д. Абелс
ГОЛ! 1:0!
Д. Редан
Пас отдал
Т. Бут
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
20
Лук Броуверс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
14
Коки Сайто
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
4-2-1-3
1
Баркас
2
ван дер Маарел
93
Саньян
3
ван дер Хоорн
2
Клайбер
20
Броуверс
21
Торнстра
18
Бут
9
Дувикас
22
ван де Стрек
10
Редан
3-5-1-1
1
Олий
2
Абелс
18
Пинту
3
Вриндс
21
Мейнанс
16
Китолано
18
Де Гузман
24
Верскуерен
6
Ауассар
32
ван Крой
9
Лауритсен
22
ван де Стрек
70
Боздоган
70
Боздоган
22
ван де Стрек
18
Бут
49
Буссаид
49
Буссаид
18
Бут
3
ван дер Хоорн
13
Клюйверт
13
Клюйверт
3
ван дер Хоорн
10
Редан
12
Дост
12
Дост
10
Редан
2
Абелс
20
Самбо
20
Самбо
2
Абелс
6
Ауассар
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
6
Ауассар
ван Мюллем
14
Сайто
14
Сайто
ван Мюллем
3
Вриндс
8
Энгельс
8
Энгельс
3
Вриндс
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
Остались в запасе
Утрехт
Спарта
16
Калвин Ратси
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Утрехт - Спарта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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