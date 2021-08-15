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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Спарта
Утрехт - Спарта: обзор матча 15 августа 2021
Утрехт
15.08.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 1 тур
4 : 0
Завершен
Спарта
2'
А. Махер
66'
М. ван дер Маарел
75'
А. Дувикас
90+3'
С. Густафсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Спарта
ГОЛ с пенальти! 4:0!
С. Густафсон
90'
+3
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
D. Warmerdam
79'
Замена
М. Силла
️️️️
О. Буссаид
79'
77'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
B. Smeets
ГОЛ! 3:0!
А. Дувикас
Пас отдал
Д. Керк
75'
Замена
S. Mokono
️️️️
Б. Рамселар
72'
Замена
С. Густафсон
️️️️
Х. тер Авест
71'
Замена
А. Дувикас
️️️️
A. Dalmau
67'
ГОЛ! 2:0!
М. ван дер Маарел
Пас отдал
К. Тимбер
66'
55'
Желтая карточка
А. Харруи
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
51'
46'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
А. Ауассар
46'
Замена
Э. Эмега
️️️️
М. Энгельс
ГОЛ! 1:0!
А. Махер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Спарта
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
40
Мадука Окойе
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
3-4-3
1
Пас
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
14
Янссен
23
Тимбер
23
Рамселар
9
Керк
6
Махер
9
49
Буссаид
4
3-3-5
3
Вриндс
2
Абелс
18
Пинту
21
Харруи
10
6
Ауассар
13
Хейлен
9
Ти
8
Энгельс
32
ван Крой
40
Окойе
4
8
ван Овереем
8
ван Овереем
4
9
9
Дувикас
9
Дувикас
9
49
Буссаид
7
Силла
7
Силла
49
Буссаид
23
Рамселар
2
2
23
Рамселар
5
тер Авест
86
Густафсон
86
Густафсон
5
тер Авест
ван Крой
21
Янс
21
Янс
ван Крой
10
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
10
6
Ауассар
6
Дуарте
6
Дуарте
6
Ауассар
8
Энгельс
22
Эмега
22
Эмега
8
Энгельс
Остались в запасе
Утрехт
Спарта
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
28
Tim Coremans
ВР
1
Benjamin van Leer
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
1
Benjamin van Leer
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Утрехт - Спарта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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