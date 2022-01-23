Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Утрехт
Спарта - Утрехт: обзор матча 23 января 2022
Спарта
23.01.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 20 тур
0 : 3
Завершен
Утрехт
12'
А. Дувикас
47'
М. Махи
75'
С. ван де Стрек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Утрехт
90'
Замена
Р. Балк
️️️️
М. Махи
81'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
О. Буссаид
Замена
М. Энгельс
️️️️
Ю. Намли
81'
Замена
А. Ауассар
️️️️
Й. де Кампс
81'
75'
ГОЛ! 0:3!
С. ван де Стрек
Пас отдал
М. Силла
72'
Замена
М. Силла
️️️️
А. Дувикас
72'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
К. Тимбер
Замена
B. Smeets
️️️️
С. Мейнанс
64'
49'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
47'
ГОЛ! 0:2!
М. Махи
Пас отдал
О. Буссаид
41'
Желтая карточка
К. Тимбер
Желтая карточка
A. Dalmau
28'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Дувикас
Пас отдал
С. ван де Стрек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Спарта
30
Finn Murre
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
21
Achraf Madi
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Утрехт
33
Кевин Гаделла
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
4-1-2-3
28
3
Вриндс
4
14
Мейерс
2
Абелс
67
де Кампс
7
Намли
21
Мейнанс
9
32
ван Крой
9
Ти
3-3-1-4
5
тер Авест
3
ван дер Хоорн
2
ван дер Маарел
6
Махер
23
Тимбер
10
Махи
49
Буссаид
9
Дувикас
22
ван де Стрек
4
1
де Кейзер
21
Мейнанс
10
10
21
Мейнанс
67
де Кампс
6
Ауассар
6
Ауассар
67
де Кампс
7
Намли
8
Энгельс
8
Энгельс
7
Намли
49
Буссаид
23
Рамселар
23
Рамселар
49
Буссаид
23
Тимбер
8
ван Овереем
8
ван Овереем
23
Тимбер
10
Махи
7
Балк
7
Балк
10
Махи
9
Дувикас
7
Силла
7
Силла
9
Дувикас
Остались в запасе
Спарта
Утрехт
30
Finn Murre
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
21
Achraf Madi
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
33
Кевин Гаделла
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
30
Finn Murre
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
21
Achraf Madi
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Остались в запасе
33
Кевин Гаделла
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Спарта - Утрехт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
Новости команд
Все
Спарта
Утрехт
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+