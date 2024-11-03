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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Утрехт
Спарта - Утрехт: обзор матча 03 ноября 2024
Спарта
03.11.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
1 : 4
Завершен
Утрехт
90+1'
Т. Лауритсен (П)
15'
В. Йенсен
85'
М. Родригес
88'
П. Ааронсон
90+5'
М. ван дер Хоорн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Утрехт
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
М. ван дер Хоорн
Пас отдал
Й. Торнстра
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Т. Лауритсен
90'
+1
88'
ГОЛ! 0:3!
П. Ааронсон
Замена
A. Oufkir
️️️️
Ч. Брим
88'
87'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
85'
ГОЛ! 0:2!
М. Родригес
Пас отдал
Й. Торнстра
82'
Замена
О. Ромени
️️️️
Й. Катлин
82'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
В. Йенсен
Замена
M. Kleijn
️️️️
Д. Китолано
73'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
П. Клемент
73'
70'
Замена
А. Декотт
️️️️
Н. Огайо
Красная карточка
Д. ван дер Куст
68'
46'
Замена
М. Родригес
️️️️
Т. Бут
Замена
К. Негли
️️️️
M. Nassoh
46'
Замена
С. Мито
️️️️
Кайку
46'
42'
Замена
О. Фрауло
️️️️
Д. Боздоган
Желтая карточка
П. Клемент
39'
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Йенсен
Пас отдал
Й. Катлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
11
Кайку
ПВ
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Mike Kleijn
ЦЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
24
A. Oufkir
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Утрехт
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
18
Йенс Торнстра
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
4-3-1-2
1
Олий
5
ван дер Куст
3
44
Эрдхуйзен
2
Бакари
24
Клемент
16
Китолано
24
Верскуерен
11
Кайку
7
Брим
10
4-3-2-1
1
Баркас
2
Хореманс
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
34
Эль-Каруани
70
Боздоган
18
Бут
55
Йенсен
10
Ааронсон
10
Катлин
39
Огайо
16
Китолано
5
5
16
Китолано
11
Кайку
10
Мито
10
Мито
11
Кайку
7
Брим
24
24
7
Брим
10
10
Негли
10
Негли
10
24
Клемент
9
Лауритсен
9
Лауритсен
24
Клемент
55
Йенсен
18
Торнстра
18
Торнстра
55
Йенсен
70
Боздоган
29
Фрауло
29
Фрауло
70
Боздоган
18
Бут
22
Родригес
22
Родригес
18
Бут
39
Огайо
9
Декотт
9
Декотт
39
Огайо
10
Катлин
10
Ромени
10
Ромени
10
Катлин
Остались в запасе
Спарта
Утрехт
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
6
Юлиан Бас
ЛВ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
14
Зидан Икбал
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
6
Юлиан Бас
ЛВ
Остались в запасе
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
14
Зидан Икбал
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Спарта - Утрехт
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
437
441
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.41
0.81
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
3 : 4
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
3 : 4
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Хет Кастеел
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