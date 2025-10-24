В субботу, 25 октября, в 10-м туре Эредивизи сыграют «Спарта» и «Телстар». Матч пройдет в Роттердаме, начало – в 19:45 (мск).

«Спарта»

Команда Мориса Стейна находится на 10-й позиции, набрав 13 очков. «Спарта» добыла 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей – 13:22.

Последние результаты «Спарты» в Эредивизи:

19.10.25 «Гронинген» – «Спарта» – 0:2;

04.10.25 «Спарта» – «Аякс» – 3:3;

27.09.25 «Хераклес» – «Спарта» – 3:0.

«Телстар»

«Телстар» набрал 7 очков и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Антони Коррея добыли 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 12:18.

Предыдущие результаты «Телстара» в Эредивизи:

19.10.25 «Телстар» – «Херенвен» – 2:3;

05.10.25 АЗ «Алкмар» – «Телстар» – 2:1;

28.09.25 «Телстар» – «Гоу Эхед Иглс» – 4:2.

Очные встречи в Эредивизи

05.01.19 «Телстар» – «Спарта» – 1:1;

26.10.18 «Спарта» – «Телстар» – 3:2;

19.02.16 «Телстар» – «Спарта» – 1:3;

25.09.15 «Спарта» – «Телстар» – 2:1;

19.04.15 «Спарта» – «Телстар» – 3:1.

Прогноз на матч «Спарта» – «Телстар»

«Телстар» очень нестабилен: в 3-м туре обыграл ПСВ на выезде, а потом проиграл 4 из 5 матчей. «Спарта» выглядит надежнее и стабильнее.