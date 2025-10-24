24 октября 2025 13:21
Спарта - Телстар
25 окт. 2025, суббота 19:45 | Нидерланды. Эредивизие, 10 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 25 октября, в 10-м туре Эредивизи сыграют «Спарта» и «Телстар». Матч пройдет в Роттердаме, начало – в 19:45 (мск).
«Спарта»
Команда Мориса Стейна находится на 10-й позиции, набрав 13 очков. «Спарта» добыла 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей – 13:22.
Последние результаты «Спарты» в Эредивизи:
- 19.10.25 «Гронинген» – «Спарта» – 0:2;
- 04.10.25 «Спарта» – «Аякс» – 3:3;
- 27.09.25 «Хераклес» – «Спарта» – 3:0.
«Телстар»
«Телстар» набрал 7 очков и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Антони Коррея добыли 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 12:18.
Предыдущие результаты «Телстара» в Эредивизи:
- 19.10.25 «Телстар» – «Херенвен» – 2:3;
- 05.10.25 АЗ «Алкмар» – «Телстар» – 2:1;
- 28.09.25 «Телстар» – «Гоу Эхед Иглс» – 4:2.
Очные встречи в Эредивизи
- 05.01.19 «Телстар» – «Спарта» – 1:1;
- 26.10.18 «Спарта» – «Телстар» – 3:2;
- 19.02.16 «Телстар» – «Спарта» – 1:3;
- 25.09.15 «Спарта» – «Телстар» – 2:1;
- 19.04.15 «Спарта» – «Телстар» – 3:1.
Прогноз на матч «Спарта» – «Телстар»
«Телстар» очень нестабилен: в 3-м туре обыграл ПСВ на выезде, а потом проиграл 4 из 5 матчей. «Спарта» выглядит надежнее и стабильнее.
- Прогноз – П1 с кф. 1.80.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 8.50.
