Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спарта» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.80

03 октября 2025 10:15
Спарта - Аякс
04 окт. 2025, суббота 17:30 | Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе команды забьют
Сделать ставку

В Нидерландах пройдeт поединок 8-го тура Эредивизи, где «Спарта» примет «Аякс». Для хозяев это шанс прервать негативную серию, а для гостей – возможность закрепиться в верхней части таблицы и продолжить борьбу за лидерство.

«Спарта»

Команда показывает нестабильные результаты и после 7 туров имеет 9 очков, занимая 11-е место. Лидером атаки остаeтся Тобиас Леуритсен с 3 голами. При этом в последних пяти матчах «Спарта» отличилась только 5 раз, а в обороне дела обстоят хуже – 12 пропущенных мячей за тот же период. Особенно показательны разгромы от «Фейеноорда» (0:4) и «Твенте» (1:5). На фоне этого последняя игра против «Хераклеса» вновь обернулась крупным поражением (0:3). Команда регулярно допускает ошибки при позиционной обороне и уязвима против быстрых атак.

«Аякс»

После 7 туров «Аякс» набрал 15 очков и идeт на 3-м месте. В команде выделяется Ваут Вегорст, забивший 3 мяча. Коллектив остаeтся в серии без поражений в чемпионате – 9 матчей подряд. При этом у «Аякса» сохраняется проблема в обороне: команда пропускает уже 6 игр кряду, а в последних пяти встречах в пассиве 10 пропущенных голов. В то же время результативность остаeтся стабильной – 7 голов в 5 играх. Победа над «НАК» (2:1) позволила остаться в верхней тройке, но разгром от «Марселя» в Лиге чемпионов (0:4) показал, что оборонительные трудности актуальны и на международном уровне.

Факты о командах

«Спарта»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 встреч).
  • Пропускает 2.40 гола за игру.
  • Не отличается надeжностью обороны против топ-клубов.

«Аякс»

  • Не проигрывает 9 матчей подряд в Эредивизи.
  • Обязательно забивает в каждом из этих матчей.
  • В среднем: 1.40 гола за игру (последние 5 встреч).
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.

Личные встречи
0% (0)
21% (4)
79% (15)
15
Забитых мячей
43
0.79
В среднем за матч
2.26
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  3:3
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Спарта
3 : 3
04.10.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Аякс
1 : 1
27.04.2025
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Спарта
0 : 2
22.12.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Спарта
2 : 2
17.03.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Аякс
2 : 1
09.12.2023
Спарта
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Аякс
4 : 0
19.02.2023
Спарта
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Спарта
0 : 1
21.08.2022
Аякс
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Аякс
2 : 1
09.04.2022
Спарта
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Спарта
0 : 1
28.11.2021
Аякс
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Аякс
4 : 2
21.02.2021
Спарта
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Спарта
0 : 1
13.09.2020
Аякс
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Аякс
2 : 1
19.01.2020
Спарта
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Спарта
1 : 4
01.09.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Спарта
2 : 5
18.03.2018
Аякс
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
1 : 0
14.10.2017
Спарта
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Аякс
2 : 0
12.02.2017
Спарта
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Спарта
1 : 3
07.08.2016
Аякс
Чемпионат Голландии, 26 тур
Спарта
0 : 3
07.03.2010
Аякс
Чемпионат Голландии, 4 тур
Аякс
0 : 0
23.08.2009
Спарта
Показать все

Прогноз на матч «Спарта» – «Аякс»

Форма команд говорит о вероятности результативного матча. «Спарта» уязвима в обороне, но дома может рассчитывать на гол. «Аякс» стабильно отличается в атаке, но продолжает допускать ошибки сзади. Ожидается игра с большим количеством моментов, где гости будут контролировать инициативу, однако их слабая защита даeт шанс хозяевам.

Наиболее вероятен сценарий с победой «Аякса», но с обменом голами. Тотал матча может превысить 2.5, а ставка на обе забьют выглядит надeжным вариантом.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Победа «Аякса» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.15

1.80
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Нидерланды. Эредивизие Аякс Спарта
Другие прогнозы
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 