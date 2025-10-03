В Нидерландах пройдeт поединок 8-го тура Эредивизи, где «Спарта» примет «Аякс». Для хозяев это шанс прервать негативную серию, а для гостей – возможность закрепиться в верхней части таблицы и продолжить борьбу за лидерство.

«Спарта»

Команда показывает нестабильные результаты и после 7 туров имеет 9 очков, занимая 11-е место. Лидером атаки остаeтся Тобиас Леуритсен с 3 голами. При этом в последних пяти матчах «Спарта» отличилась только 5 раз, а в обороне дела обстоят хуже – 12 пропущенных мячей за тот же период. Особенно показательны разгромы от «Фейеноорда» (0:4) и «Твенте» (1:5). На фоне этого последняя игра против «Хераклеса» вновь обернулась крупным поражением (0:3). Команда регулярно допускает ошибки при позиционной обороне и уязвима против быстрых атак.

«Аякс»

После 7 туров «Аякс» набрал 15 очков и идeт на 3-м месте. В команде выделяется Ваут Вегорст, забивший 3 мяча. Коллектив остаeтся в серии без поражений в чемпионате – 9 матчей подряд. При этом у «Аякса» сохраняется проблема в обороне: команда пропускает уже 6 игр кряду, а в последних пяти встречах в пассиве 10 пропущенных голов. В то же время результативность остаeтся стабильной – 7 голов в 5 играх. Победа над «НАК» (2:1) позволила остаться в верхней тройке, но разгром от «Марселя» в Лиге чемпионов (0:4) показал, что оборонительные трудности актуальны и на международном уровне.

Факты о командах

«Спарта»

Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 встреч).

Пропускает 2.40 гола за игру.

Не отличается надeжностью обороны против топ-клубов.

«Аякс»

Не проигрывает 9 матчей подряд в Эредивизи.

Обязательно забивает в каждом из этих матчей.

В среднем: 1.40 гола за игру (последние 5 встреч).

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.

Прогноз на матч «Спарта» – «Аякс»

Форма команд говорит о вероятности результативного матча. «Спарта» уязвима в обороне, но дома может рассчитывать на гол. «Аякс» стабильно отличается в атаке, но продолжает допускать ошибки сзади. Ожидается игра с большим количеством моментов, где гости будут контролировать инициативу, однако их слабая защита даeт шанс хозяевам.

Наиболее вероятен сценарий с победой «Аякса», но с обменом голами. Тотал матча может превысить 2.5, а ставка на обе забьют выглядит надeжным вариантом.

