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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Аякс
Спарта - Аякс: обзор матча 21 августа 2022
Спарта
21.08.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 3 тур
0 : 1
Завершен
Аякс
37'
С. Бергвейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Аякс
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
Д. Де Гузман
88'
Замена
Ч. Брим
️️️️
Б. Вриндс
88'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Д. Эйнга-Локило
78'
73'
Замена
М. Кудус
️️️️
Б. Бробби
Замена
Д. Абелс
️️️️
Ш. Самбо
67'
65'
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергейс
Замена
Ю. Намли
️️️️
В. ван Крой
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергвейн
Пас отдал
Д. Блинд
32'
Желтая карточка
Э. Альварес
Желтая карточка
Д. Де Гузман
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
3
Хорхе Санчес
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
3-4-1-2
1
Олий
20
Самбо
3
Вриндс
18
Пинту
6
Ауассар
16
Китолано
18
Де Гузман
21
Мейнанс
32
ван Крой
98
Эйнга-Локило
9
Лауритсен
4-1-2-2-1
22
Пасвер
3
Бейсси
2
Ренш
12
Тимбер
17
Блинд
4
Альварес
23
Бергейс
24
Тэйлор
34
Бергвейн
10
Тадич
9
Бробби
18
Де Гузман
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
18
Де Гузман
20
Самбо
2
Абелс
2
Абелс
20
Самбо
32
ван Крой
7
Намли
7
Намли
32
ван Крой
98
Эйнга-Локило
8
Энгельс
8
Энгельс
98
Эйнга-Локило
3
Вриндс
7
Брим
7
Брим
3
Вриндс
23
Бергейс
18
Классен
18
Классен
23
Бергейс
9
Бробби
20
Кудус
20
Кудус
9
Бробби
Остались в запасе
Спарта
Аякс
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
3
Хорхе Санчес
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
3
Хорхе Санчес
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Спарта - Аякс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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