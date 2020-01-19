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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Спарта
Аякс - Спарта: обзор матча 19 января 2020
Аякс
19.01.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 19 тур
2 : 1
Завершен
Спарта
15'
Д. ван де Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Спарта
Желтая карточка
К. Промес
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. ван де Бек
Пас отдал
К. Промес
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Спарта
1
Ариэль Харуш
ВР
2
Юрген Маттей
ЦЗ
43
Лассана Файе
ЦЗ
20
Мохамед Райхи
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-2-2-1
24
Онана
3
Тальяфико
34
Велтман
6
Мартинес
3
Мазрауи
6
ван де Бек
22
Зиеш
10
Тадич
10
Промес
8
Бабел
2-1-1
1
Харуш
2
Маттей
43
Файе
20
Райхи
17
Йостен
Остались в запасе
Аякс
Спарта
6
Карел Эйтинг
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
3
Кик Пири
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
3
Кик Пири
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Аякс - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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