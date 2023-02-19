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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Спарта
Аякс - Спарта: обзор матча 19 февраля 2023
Аякс
19.02.2023, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 22 тур
4 : 0
Завершен
Спарта
6'
Д. Тадич
27'
К. Тэйлор
64'
Д. Тадич (П)
84'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Спарта
90'
+3
Замена
П. Алеман
️️️️
А. Верскуерен
90'
+2
Желтая карточка
А. Мейерс
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Тэйлор
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
М. Кудус
84'
Замена
Й. Хато
️️️️
О. Вейндал
78'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
С. Бергейс
78'
72'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
72'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
В. ван Крой
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Бергвейн
70'
Замена
К. Бейсси
️️️️
Э. Альварес
70'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Тадич
64'
ГОЛ! 2:0!
К. Тэйлор
Пас отдал
Д. Тадич
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тадич
Пас отдал
Д. Классен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Спарта
1
Ник Олий
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
3-1-2-3-1
28
Рульи
5
Вейндал
12
Тимбер
2
Ренш
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
10
Тадич
20
Кудус
34
Бергвейн
18
Классен
3-4-1-2
1
Олий
2
Абелс
20
Самбо
18
Пинту
16
Китолано
18
Де Гузман
24
Верскуерен
6
Ауассар
32
ван Крой
9
Лауритсен
14
Сайто
4
Альварес
3
Бейсси
3
Бейсси
4
Альварес
5
Вейндал
21
Хато
21
Хато
5
Вейндал
24
Тэйлор
27
Гриллич
27
Гриллич
24
Тэйлор
23
Бергейс
7
Консейсау
7
Консейсау
23
Бергейс
34
Бергвейн
9
Бробби
9
Бробби
34
Бергвейн
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
32
ван Крой
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
32
ван Крой
24
Верскуерен
8
Алеман
8
Алеман
24
Верскуерен
Остались в запасе
Аякс
Спарта
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Аякс - Спарта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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