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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Аякс
Спарта - Аякс: обзор матча 13 сентября 2020
Спарта
13.09.2020, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 1 тур
0 : 1
Завершен
Аякс
37'
Антони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Аякс
86'
Желтая карточка
А. Онана
84'
Замена
Л. Траоре
️️️️
К. Промес
84'
Замена
Х. Тимбер
️️️️
Н. Мазрауи
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
М. Пинту
83'
Замена
Д. Абелс
️️️️
А. Харруи
78'
75'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
Замена
Л. Дуарте
️️️️
B. Smeets
66'
Желтая карточка
М. Пинту
57'
Желтая карточка
М. Хейлен
54'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
Л. Ти
46'
Замена
️️️️
Л. Дуарте
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Антони
Пас отдал
Д. Тадич
33'
Замена
С. Дест
️️️️
З. Лабиад
28'
Желтая карточка
Д. Блинд
27'
Красная карточка
Н. Тальяфико
17'
Желтая карточка
Р. Гравенберх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Спарта
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-4-3
13
Хейлен
22
Фортеш
3
Вриндс
18
Пинту
21
Харруи
6
Дуарте
10
6
Ауассар
8
9
Ти
1
4-1-1-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
3
Тальяфико
4
Схюрс
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
7
Антони
52
Лабиад
10
Промес
10
Тадич
9
Ти
19
19
9
Ти
18
Пинту
4
4
18
Пинту
21
Харруи
2
Абелс
2
Абелс
21
Харруи
3
Мазрауи
12
Тимбер
12
Тимбер
3
Мазрауи
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
52
Лабиад
8
Дест
8
Дест
52
Лабиад
10
Промес
2
Траоре
2
Траоре
10
Промес
Остались в запасе
Спарта
Аякс
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
6
Карел Эйтинг
ОП
20
Мохаммед Кудус
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
6
Карел Эйтинг
ОП
20
Мохаммед Кудус
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Спарта - Аякс
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
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Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
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АДО Ден Хааг
3 : 1
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Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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