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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Спарта
Аякс - Спарта: обзор матча 21 февраля 2021
Аякс
21.02.2021, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 23 тур
4 : 2
Завершен
Спарта
14'
С. Аллер
37'
С. Аллер
45+4'
П. Схюрс
50'
М. Кудус
53'
D. Gravenberch
90+1'
D. Gravenberch
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Спарта
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
D. Gravenberch
Пас отдал
М. Энгельс
78'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Л. Ти
Замена
З. Лабиад
️️️️
Э. Альварес
75'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Аллер
75'
Замена
У. Идрисси
️️️️
Д. Тадич
59'
Замена
Д. Классен
️️️️
М. Кудус
59'
55'
Желтая карточка
М. Хейлен
53'
ГОЛ! 4:1!
D. Gravenberch
Пас отдал
Л. Ти
ГОЛ! 4:0!
М. Кудус
Пас отдал
Д. Тадич
50'
46'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
B. Smeets
46'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
Л. Дуарте
46'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Б. Вриндс
46'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Д. Абелс
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
46'
ГОЛ! 3:0!
П. Схюрс
Пас отдал
Д. Тадич
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
Пас отдал
Э. Альварес
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Тадич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
17
Блинд
4
Схюрс
6
Мартинес
12
Тимбер
4
Альварес
8
Гравенберх
10
Тадич
20
Кудус
7
Антони
22
Аллер
3-2-3-1
40
Окойе
3
Вриндс
4
2
Абелс
13
Хейлен
22
Фортеш
21
Харруи
10
6
Дуарте
9
Ти
22
Аллер
9
Бробби
9
Бробби
22
Аллер
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
4
Альварес
52
Лабиад
52
Лабиад
4
Альварес
10
Тадич
11
Идрисси
11
Идрисси
10
Тадич
20
Кудус
18
Классен
18
Классен
20
Кудус
10
19
19
10
6
Дуарте
21
Мейнанс
21
Мейнанс
6
Дуарте
2
Абелс
8
Энгельс
8
Энгельс
2
Абелс
9
Ти
18
Бюргер
18
Бюргер
9
Ти
Остались в запасе
Аякс
Спарта
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
2
Девин Ренш
ЦЗ
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
2
Девин Ренш
ЦЗ
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Аякс - Спарта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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