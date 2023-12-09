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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Спарта
Аякс - Спарта: обзор матча 09 декабря 2023
Аякс
09.12.2023, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
2 : 1
Завершен
Спарта
8'
Б. Бробби
42'
С. Бергвейн (П)
55'
К. Негли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Спарта
86'
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
Ч. Брим
79'
Замена
М.
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
Б. Соса
️️️️
А. Марта
78'
Замена
К. Форбш
️️️️
С. Бергвейн
78'
68'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Замена
Д. Банел
️️️️
К. Хлинссон
65'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
65'
55'
ГОЛ! 2:1!
К. Негли
Пас отдал
А. Верскуерен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Бергвейн
42'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бробби
Пас отдал
К. Тэйлор
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
(К)
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Барт Вриндс
(К)
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
8
Педро Алеман
АП
4
Django Warmerdam
ЦФ
14
Rayvien Rosario
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
4-3-2-1
1
Рамай
42
Марта
6
Шутало
21
Хато
2
Ренш
24
Тэйлор
4
Тахирович
23
Бергейс
34
Бергвейн
14
Хлинссон
9
Бробби
4-3-3
1
Олий
2
Бакари
3
Вриндс
4
Велтхуйс
5
ван дер Куст
16
Китолано
18
Де Гузман
24
Верскуерен
10
Негли
7
Брим
9
Лауритсен
42
Марта
3
Соса
3
Соса
42
Марта
14
Хлинссон
34
Банел
34
Банел
14
Хлинссон
34
Бергвейн
9
Форбш
9
Форбш
34
Бергвейн
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
7
Брим
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
7
Брим
18
Де Гузман
5
5
18
Де Гузман
Остались в запасе
Аякс
Спарта
28
Херонимо Рульи
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
8
Педро Алеман
АП
4
Django Warmerdam
ЦФ
14
Rayvien Rosario
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
8
Педро Алеман
АП
4
Django Warmerdam
ЦФ
14
Rayvien Rosario
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Статистика матча Аякс - Спарта
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
3
2
Количество передач
332
182
Сейвы
2
2
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
5
xG (ожидаемые голы)
2.68
0.87
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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