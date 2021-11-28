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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Аякс
Спарта - Аякс: обзор матча 28 ноября 2021
Спарта
28.11.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 14 тур
0 : 1
Завершен
Аякс
36'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Аякс
Желтая карточка
B. Smeets
90'
+5
Желтая карточка
М. Энгельс
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Х. Тимбер
90'
+4
Желтая карточка
Д. Нерес
88'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Д. Блинд
80'
Замена
Д. Классен
️️️️
Данило
Замена
М. Энгельс
️️️️
А. Ауассар
73'
Замена
Л. Ти
️️️️
Э. Эмега
73'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тадич
Пас отдал
Данило
Замена
B. van Leer
️️️️
М. Окойе
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
40
Мадука Окойе
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
3-2-2-4
4
18
Пинту
2
Абелс
3
Вриндс
21
Масурас
6
Ауассар
10
40
Окойе
22
Эмега
32
ван Крой
13
Хейлен
4-1-2-2-1
22
Пасвер
3
Мазрауи
12
Тимбер
6
Мартинес
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
7
Нерес
10
Тадич
90
Данило
40
Окойе
1
1
40
Окойе
6
Ауассар
8
Энгельс
8
Энгельс
6
Ауассар
22
Эмега
9
Ти
9
Ти
22
Эмега
90
Данило
18
Классен
18
Классен
90
Данило
17
Блинд
3
Тальяфико
3
Тальяфико
17
Блинд
Остались в запасе
Спарта
Аякс
28
Tim Coremans
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
Остались в запасе
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Спарта - Аякс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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