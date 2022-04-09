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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Спарта
Аякс - Спарта: обзор матча 09 апреля 2022
Аякс
09.04.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 29 тур
2 : 1
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
32
Вито ван Крой
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
7
Юнес Намли
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Онана
3
Тальяфико
4
Схюрс
12
Тимбер
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
10
Тадич
18
Классен
22
Аллер
3-1-3-3
40
Окойе
2
Абелс
18
Пинту
3
Вриндс
67
де Кампс
6
Ауассар
21
Янс
24
Верскуерен
14
ван Мюллем
8
Энгельс
32
ван Крой
Остались в запасе
Аякс
Спарта
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Аякс - Спарта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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