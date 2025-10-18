19 октября 2025 года в 15:30 состоится поединок 9-го тура чемпионата Нидерландов. «Гронинген» будет встречать гостей из Роттердама – «Спарту».
«Гронинген»
«Гронинген» очень хорош на первом отрезке сезона и претендует на то, чтобы замахнуться на место в еврокубках. «Бело-зеленые» успели одержать пять побед и идут в топ-5 Эредивизии. При этом любопытно, что «Гронинген» до сих пор ни разу не сыграл вничью.
Последние три игры:
- Бреда – Гронинген 1:2
- Гронинген – Фейеноорд 0:1
- Гронинген – Телстар 2:0
«Спарта»
«Спарта» выступает куда скромнее, занимая 11-ю строчку. При этом у команды из Роттердама наблюдается серьезный бардак в оборонительных порядках – «Спарта» пропустила 22 гола в 8 турах.
Последние три игры:
- Спарта – Аякс 3:3
- Эраклес – Спарта 3:0
- Спарта – Твенте 1:5
Очные встречи
- Спарта – Гронинген 1:0
- Гронинген – Спарта 1:0
- Гронинген – Спарта 0:5
Прогноз на матч «Гронинген» – «Спарта»
«Гронинген» хорош в родных стенах и не намерен сбавлять обороты. Полагаем, что «бело-зеленые» будут ближе к победе и при этом успеют неплохо потрепать соперника в плане результативности.
Прогноз: индивидуальный тотал «Гронингена» больше 1,5 голов, коэффициент – 1.81. Прогноз на точный счет – 3:1.