«Гронинген» - «Спарта»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.81

18 октября 2025 10:11
Гронинген - Спарта
19 окт. 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
19 октября 2025 года в 15:30 состоится поединок 9-го тура чемпионата Нидерландов. «Гронинген» будет встречать гостей из Роттердама – «Спарту».

«Гронинген»

«Гронинген» очень хорош на первом отрезке сезона и претендует на то, чтобы замахнуться на место в еврокубках. «Бело-зеленые» успели одержать пять побед и идут в топ-5 Эредивизии. При этом любопытно, что «Гронинген» до сих пор ни разу не сыграл вничью.

Последние три игры:

  • Бреда – Гронинген 1:2
  • Гронинген – Фейеноорд 0:1
  • Гронинген – Телстар 2:0

«Спарта»

«Спарта» выступает куда скромнее, занимая 11-ю строчку. При этом у команды из Роттердама наблюдается серьезный бардак в оборонительных порядках – «Спарта» пропустила 22 гола в 8 турах.

Последние три игры:

  • Спарта – Аякс 3:3
  • Эраклес – Спарта 3:0
  • Спарта – Твенте 1:5

Очные встречи

  • Спарта – Гронинген 1:0
  • Гронинген – Спарта 1:0
  • Гронинген – Спарта 0:5

Прогноз на матч «Гронинген» – «Спарта»

«Гронинген» хорош в родных стенах и не намерен сбавлять обороты. Полагаем, что «бело-зеленые» будут ближе к победе и при этом успеют неплохо потрепать соперника в плане результативности.

Прогноз: индивидуальный тотал «Гронингена» больше 1,5 голов, коэффициент – 1.81. Прогноз на точный счет – 3:1.

Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Спарта Гронинген
