19 октября 2025 года в 15:30 состоится поединок 9-го тура чемпионата Нидерландов. «Гронинген» будет встречать гостей из Роттердама – «Спарту».

«Гронинген»

«Гронинген» очень хорош на первом отрезке сезона и претендует на то, чтобы замахнуться на место в еврокубках. «Бело-зеленые» успели одержать пять побед и идут в топ-5 Эредивизии. При этом любопытно, что «Гронинген» до сих пор ни разу не сыграл вничью.

Последние три игры:

Бреда – Гронинген 1:2

Гронинген – Фейеноорд 0:1

Гронинген – Телстар 2:0

«Спарта»

«Спарта» выступает куда скромнее, занимая 11-ю строчку. При этом у команды из Роттердама наблюдается серьезный бардак в оборонительных порядках – «Спарта» пропустила 22 гола в 8 турах.

Последние три игры:

Спарта – Аякс 3:3

Эраклес – Спарта 3:0

Спарта – Твенте 1:5

Очные встречи

Спарта – Гронинген 1:0

Гронинген – Спарта 1:0

Гронинген – Спарта 0:5

Прогноз на матч «Гронинген» – «Спарта»

«Гронинген» хорош в родных стенах и не намерен сбавлять обороты. Полагаем, что «бело-зеленые» будут ближе к победе и при этом успеют неплохо потрепать соперника в плане результативности.

Прогноз: индивидуальный тотал «Гронингена» больше 1,5 голов, коэффициент – 1.81. Прогноз на точный счет – 3:1.