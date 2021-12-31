«Спарта» арендует Намли у «Краснодара» (Voetbal International)

Ух ты, а он ещё в Краснодаре? Народ уже и забыл про такого.
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли продолжит карьеру в роттердамской «Спарте».
Голландский клуб договорился об аренде 27-летнего футболиста до конца сезона.
- В 2019 году «Краснодар» купил датчанина за 2 миллиона евро.
- Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах.
- С января 2020-го Намли был в аренде в «Колорадо Рэпидз».
Источник: Voetbal International
Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.