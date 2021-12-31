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    «Спарта» арендует Намли у «Краснодара» (Voetbal International)

    Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли продолжит карьеру в роттердамской «Спарте».

    Голландский клуб договорился об аренде 27-летнего футболиста до конца сезона.

    • В 2019 году «Краснодар» купил датчанина за 2 миллиона евро.
    • Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • С января 2020-го Намли был в аренде в «Колорадо Рэпидз».

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    Источник: Voetbal International

    Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +449

      Solist345345 26 минут назад

      Ух ты, а он ещё в Краснодаре? Народ уже и забыл про такого.

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