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«Аякс» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.45

26 апреля 2025 9:58
Аякс - Спарта
27 апр. 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
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1.45
Победа «Аякса» – коэффициент 1.45
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27 апреля 2025 года на стадионе «Йохан Кройфф Арена» состоится матч 30-го тура Нидерландов в Высшей лиге, в котором «Аякс» примет «Спарту». «Аякс» продолжает борьбу за чемпионство, а «Спарта» стабильно держится в середине таблицы. В предстоящем поединке ожидается борьба, где фаворитом является команда хозяев.

«Аякс»

«Аякс» продолжает показывать отличный результат в чемпионате, набрав 73 очка после 30 туров и занимая 1-е место в таблице. Однако в последних матчах команда немного сбавила темп. В последних 5 играх «Аякс» забивает в среднем 1.80 гола за матч, но также пропускает 1.60 гола, что говорит о слабых местах в обороне. Лучший бомбардир команды – Кеннет Тайлор (14 голов в 42 матчах). Несмотря на проблемы с защитой, «Аякс» продолжает быть одним из самых сильных клубов Нидерландов.

Аякс не проигрывает в 14 из последних 16 матчей в «Эредивизи», и в матчах с командами, занимающими нижние позиции, они почти всегда добиваются победы.

«Спарта»

«Спарта» набрала 34 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 11 голов и пропустила 2, что свидетельствует о хорошей атакующей и оборонительной форме. Лучший бомбардир команды – Тобиас Леуритсен (9 голов в 29 матчах). Однако, несмотря на неплохие результаты, команда испытывает трудности в играх с более сильными соперниками, такими как «Аякс». В последних 5 матчах «Спарта» забивает в среднем 2.20 гола за матч, что демонстрирует их атакующую мощь.

Несмотря на хорошую форму, «Спарта» не будет фаворитом в этом поединке, особенно учитывая их слабую статистику в матчах против «Аякса».

Факты о командах

«Аякс»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропускает 1.60 гола.
  • Не проигрывает в 14 из последних 16 матчей.
  • Лучший бомбардир – Кеннет Тайлор (14 голов в 42 матчах).
  • Забивает в 16 из последних 17 матчей.

«Спарта»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за матч, пропускает 0.40 гола.
  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Лучший бомбардир – Тобиас Леуритсен (9 голов в 29 матчах).
  • Пропускает в 3 последних матчах.

Личные встречи
88% (15)
12% (2)
0% (0)
39
Забитых мячей
11
2.29
В среднем за матч
0.65
5:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Спарта
0 : 2
22.12.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Спарта
2 : 2
17.03.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Аякс
2 : 1
09.12.2023
Спарта
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Аякс
4 : 0
19.02.2023
Спарта
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Спарта
0 : 1
21.08.2022
Аякс
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Аякс
2 : 1
09.04.2022
Спарта
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Спарта
0 : 1
28.11.2021
Аякс
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Аякс
4 : 2
21.02.2021
Спарта
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Спарта
0 : 1
13.09.2020
Аякс
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Аякс
2 : 1
19.01.2020
Спарта
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Спарта
1 : 4
01.09.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Спарта
2 : 5
18.03.2018
Аякс
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
1 : 0
14.10.2017
Спарта
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Аякс
2 : 0
12.02.2017
Спарта
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Спарта
1 : 3
07.08.2016
Аякс
Чемпионат Голландии, 26 тур
Спарта
0 : 3
07.03.2010
Аякс
Чемпионат Голландии, 4 тур
Аякс
0 : 0
23.08.2009
Спарта
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Прогноз на матч «Аякс» – «Спарта»

«Аякс» является фаворитом этого матча, и его победа вряд ли вызовет сомнения, особенно с учeтом домашней формы и общего уровня команды. Однако «Спарта» показывает хорошие результаты в атаке и может создать проблемы для обороны «Аякса». Несмотря на свою атакующую мощь, защита «Аякса» всe ещe пропускает много голов, и «Спарта» способна забить.

Таким образом, наиболее вероятным результатом является победа «Аякса», но с высокой вероятностью того, что обе команды смогут забить.

Рекомендации:

  • Победа «Аякса» – коэффициент 1.45
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Аякса» больше 2.5 – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.40

1.45
Победа «Аякса» – коэффициент 1.45
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Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие Спарта Аякс
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