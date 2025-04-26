27 апреля 2025 года на стадионе «Йохан Кройфф Арена» состоится матч 30-го тура Нидерландов в Высшей лиге, в котором «Аякс» примет «Спарту». «Аякс» продолжает борьбу за чемпионство, а «Спарта» стабильно держится в середине таблицы. В предстоящем поединке ожидается борьба, где фаворитом является команда хозяев.

«Аякс»

«Аякс» продолжает показывать отличный результат в чемпионате, набрав 73 очка после 30 туров и занимая 1-е место в таблице. Однако в последних матчах команда немного сбавила темп. В последних 5 играх «Аякс» забивает в среднем 1.80 гола за матч, но также пропускает 1.60 гола, что говорит о слабых местах в обороне. Лучший бомбардир команды – Кеннет Тайлор (14 голов в 42 матчах). Несмотря на проблемы с защитой, «Аякс» продолжает быть одним из самых сильных клубов Нидерландов.

Аякс не проигрывает в 14 из последних 16 матчей в «Эредивизи», и в матчах с командами, занимающими нижние позиции, они почти всегда добиваются победы.

«Спарта»

«Спарта» набрала 34 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 11 голов и пропустила 2, что свидетельствует о хорошей атакующей и оборонительной форме. Лучший бомбардир команды – Тобиас Леуритсен (9 голов в 29 матчах). Однако, несмотря на неплохие результаты, команда испытывает трудности в играх с более сильными соперниками, такими как «Аякс». В последних 5 матчах «Спарта» забивает в среднем 2.20 гола за матч, что демонстрирует их атакующую мощь.

Несмотря на хорошую форму, «Спарта» не будет фаворитом в этом поединке, особенно учитывая их слабую статистику в матчах против «Аякса».

Факты о командах

«Аякс»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропускает 1.60 гола.

Не проигрывает в 14 из последних 16 матчей.

Лучший бомбардир – Кеннет Тайлор (14 голов в 42 матчах).

Забивает в 16 из последних 17 матчей.

«Спарта»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за матч, пропускает 0.40 гола.

Не проигрывает в 4 последних матчах.

Лучший бомбардир – Тобиас Леуритсен (9 голов в 29 матчах).

Пропускает в 3 последних матчах.

Личные встречи 88% (15) 12% (2) 0% (0) 39 Забитых мячей 11 2.29 В среднем за матч 0.65 5:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:5 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 17 тур Спарта 0 : 2 Аякс Нидерланды. Эредивизие, 26 тур Спарта 2 : 2 Аякс Нидерланды. Эредивизие, 15 тур Аякс 2 : 1 Спарта Голландия. Эредивизие, 22 тур Аякс 4 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, 3 тур Спарта 0 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 29 тур Аякс 2 : 1 Спарта Голландия. Эредивизие, 14 тур Спарта 0 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 23 тур Аякс 4 : 2 Спарта Голландия. Эредивизие, 1 тур Спарта 0 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 19 тур Аякс 2 : 1 Спарта Голландия. Эредивизие, 5 тур Спарта 1 : 4 Аякс Голландия. Эредивизие, 28 тур Спарта 2 : 5 Аякс Голландия. Эредивизие, 8 тур Аякс 1 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, 22 тур Аякс 2 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, 1 тур Спарта 1 : 3 Аякс Чемпионат Голландии, 26 тур Спарта 0 : 3 Аякс Чемпионат Голландии, 4 тур Аякс 0 : 0 Спарта

Прогноз на матч «Аякс» – «Спарта»

«Аякс» является фаворитом этого матча, и его победа вряд ли вызовет сомнения, особенно с учeтом домашней формы и общего уровня команды. Однако «Спарта» показывает хорошие результаты в атаке и может создать проблемы для обороны «Аякса». Несмотря на свою атакующую мощь, защита «Аякса» всe ещe пропускает много голов, и «Спарта» способна забить.

Таким образом, наиболее вероятным результатом является победа «Аякса», но с высокой вероятностью того, что обе команды смогут забить.

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