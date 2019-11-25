Хонда – о дебюте за «Витесс»: «Дайте мне время. Я не бог»

Полузащитник Кейсуке Хонда высказался о своем дебюте в составе «Витесса».

33-летний футболист провел на поле 80 минут в воскресном матче со «Спартой» (0:2).

6 ноября японец заключил с «Витессом» контракт до конца нынешнего сезона.

«Мне нужно время, чтобы привыкнуть к полю и сыграться с новыми партнерами. Здесь много хороших опытных футболистов, но им не хватает уверенности, нужно побыстрее ее вернуть. Я собираюсь поговорить об этом с игроками и тренером.

Я не бог. Я хочу помочь этой команде и уверен, что у нее все получится. Сейчас мы должны принять эту ситуацию, которая привела к серии поражений. Нужно взять на себя ответственность перед болельщиками и убедиться, что на следующей неделе мы сыграем лучше», – сказал Хонда.