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Хонда – о дебюте за «Витесс»: «Дайте мне время. Я не бог»

25 ноября 2019, 01:57
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Полузащитник Кейсуке Хонда высказался о своем дебюте в составе «Витесса».

  • 33-летний футболист провел на поле 80 минут в воскресном матче со «Спартой» (0:2).
  • 6 ноября японец заключил с «Витессом» контракт до конца нынешнего сезона.

«Мне нужно время, чтобы привыкнуть к полю и сыграться с новыми партнерами. Здесь много хороших опытных футболистов, но им не хватает уверенности, нужно побыстрее ее вернуть. Я собираюсь поговорить об этом с игроками и тренером.

Я не бог. Я хочу помочь этой команде и уверен, что у нее все получится. Сейчас мы должны принять эту ситуацию, которая привела к серии поражений. Нужно взять на себя ответственность перед болельщиками и убедиться, что на следующей неделе мы сыграем лучше», – сказал Хонда.

Источник: Omroep Gelderland
Голландия. Эредивизие Спарта Витесс Хонда Кейсуке
Комментарии (1)
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Давид59
1574668410
О!!! Никак воссоединение Слуцкого и Хонды. Любит он Хонду. Наверное и машина у Слуцкого хонда.
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