Матч «Витесс» – «Спарта» был прерван из-за попытки фаната напасть на футболиста

Игру 25-го тура чемпионата Нидерландов между «Витессом» и «Спартой» доиграть не удалось.

Причина – попытка фаната напасть на вратаря команды из Роттердама Мадуку Окойе.

Инцидент произошел в концовке матча.

На момент остановки счет был 1:0 в пользу «Спарты».

Het duel tussen Vitesse en Sparta is gestaakt na wangedrag van Vitesse-fans.In de blessuretijd wordt Okoye geraakt door een beker vanuit het publiek. Daarvoor had de doelman een fan die het veld op kwam, weggestuurd.Het duel is definitief gestaakt. → https://t.co/8PpwALeZeY pic.twitter.com/Lf2LZyTLRh