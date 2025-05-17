18 мая на стадионе «Спарта-Стадион» в Роттердаме состоится заключительный матч сезона для «Спарты» и «ПСВ» в рамках 34 тура Эредивизи. Хозяева обеспечили себе место в середине таблицы и сыграют без особой турнирной мотивации, в то время как гости завершат сезон на чемпионской ноте и постараются продемонстрировать атакующую мощь в ещe одном результативном поединке.
«Спарта»
«Спарта» завершает сезон уверенно, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. Команда стабильно забивает, особенно в домашних встречах, где недавно оформила победу над «Херенвеном» со счeтом 3:1. В последних 5 турах клуб отличился 8 раз, демонстрируя хорошие атакующие действия, но в обороне остаются слабые места – 5 пропущенных мячей за тот же период.
Лидером атаки остаeтся Тобиас Леуритсен, оформивший 10 голов за сезон. Но общий уровень соперников в последних матчах был ниже, чем предстоящий гранд.
«ПСВ»
Чемпион завершает сезон с максимальным настроем: 6 побед подряд в Эредивизи, 19 голов за последние 5 матчей – это просто разрушительная форма. «ПСВ» в каждом из последних 6 туров обязательно забивает, причeм не менее трeх мячей в четырeх случаях.
Рикардо Пепи проводит мощный сезон – 17 голов в 28 матчах. Важна и поддержка полузащиты, где креативно действует Джоуи Веерман. Однако при всей атакующей мощи, команда всe же пропускает – 5 голов в 5 турах.
Факты о командах
«Спарта»
- Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
- Забивает в 10 из 12 последних игр
- В 5 последних матчах: 8 голов забито, 5 пропущено
- Средние показатели: 1.60 забитых и 1.00 пропущенных за матч
«ПСВ»
- Побеждает в 6 матчах подряд
- Лучшая разница мячей в лиге – +62
- В 5 последних матчах: 19 голов забито, 5 пропущено
- Средние показатели: 3.80 забитых и 1.00 пропущенных за матч
Прогноз на матч «Спарта» – «ПСВ»
«ПСВ» – фаворит встречи, причeм подавляющий. Атакующий стиль команды явно превосходит оборонительные ресурсы «Спарты». В то же время и хозяева способны забить при домашней поддержке. Исходя из формы обеих команд, прогнозируем результативный матч с победой гостей.
Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «ПСВ».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:3 в пользу «ПСВ» – коэффициент 8.00
- Победа «ПСВ» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75