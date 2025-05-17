18 мая на стадионе «Спарта-Стадион» в Роттердаме состоится заключительный матч сезона для «Спарты» и «ПСВ» в рамках 34 тура Эредивизи. Хозяева обеспечили себе место в середине таблицы и сыграют без особой турнирной мотивации, в то время как гости завершат сезон на чемпионской ноте и постараются продемонстрировать атакующую мощь в ещe одном результативном поединке.

«Спарта»

«Спарта» завершает сезон уверенно, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. Команда стабильно забивает, особенно в домашних встречах, где недавно оформила победу над «Херенвеном» со счeтом 3:1. В последних 5 турах клуб отличился 8 раз, демонстрируя хорошие атакующие действия, но в обороне остаются слабые места – 5 пропущенных мячей за тот же период.

Лидером атаки остаeтся Тобиас Леуритсен, оформивший 10 голов за сезон. Но общий уровень соперников в последних матчах был ниже, чем предстоящий гранд.

«ПСВ»

Чемпион завершает сезон с максимальным настроем: 6 побед подряд в Эредивизи, 19 голов за последние 5 матчей – это просто разрушительная форма. «ПСВ» в каждом из последних 6 туров обязательно забивает, причeм не менее трeх мячей в четырeх случаях.

Рикардо Пепи проводит мощный сезон – 17 голов в 28 матчах. Важна и поддержка полузащиты, где креативно действует Джоуи Веерман. Однако при всей атакующей мощи, команда всe же пропускает – 5 голов в 5 турах.

Факты о командах

«Спарта»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Забивает в 10 из 12 последних игр

В 5 последних матчах: 8 голов забито, 5 пропущено

Средние показатели: 1.60 забитых и 1.00 пропущенных за матч

«ПСВ»

Побеждает в 6 матчах подряд

Лучшая разница мячей в лиге – +62

В 5 последних матчах: 19 голов забито, 5 пропущено

Средние показатели: 3.80 забитых и 1.00 пропущенных за матч

Личные встречи 0% (0) 24% (4) 76% (13) 14 Забитых мячей 33 0.82 В среднем за матч 1.94 Крупнейшая победа 5:3 Самый результативный матч: 3:5 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 8 тур ПСВ 2 : 1 Спарта Нидерланды. Эредивизие, 32 тур ПСВ 4 : 2 Спарта Нидерланды. Эредивизие, 8 тур Спарта 0 : 4 ПСВ Голландия. Эредивизие, 31 тур Спарта 0 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 15 тур ПСВ 0 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, 24 тур Спарта 1 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 8 тур ПСВ 2 : 1 Спарта Голландия. Эредивизие, 17 тур Спарта 3 : 5 ПСВ Голландия. Эредивизие, 10 тур ПСВ 1 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, 30 тур ПСВ 0 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, 12 тур Спарта 2 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 23 тур Спарта 1 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 14 тур ПСВ 1 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, 28 тур Спарта 0 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 10 тур ПСВ 1 : 0 Спарта Чемпионат Голландии, 24 тур ПСВ 1 : 1 Спарта Чемпионат Голландии, 15 тур Спарта 2 : 3 ПСВ

Прогноз на матч «Спарта» – «ПСВ»

«ПСВ» – фаворит встречи, причeм подавляющий. Атакующий стиль команды явно превосходит оборонительные ресурсы «Спарты». В то же время и хозяева способны забить при домашней поддержке. Исходя из формы обеих команд, прогнозируем результативный матч с победой гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «ПСВ».

Рекомендованные ставки: