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Прогноз на точный счёт матча «Спарта» – «ПСВ»: Эредивизи, 18 мая 2025

17 мая 2025 15:57
Спарта - ПСВ
18 мая 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
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8.00
Точный счёт 1:3 в пользу «ПСВ»
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18 мая на стадионе «Спарта-Стадион» в Роттердаме состоится заключительный матч сезона для «Спарты» и «ПСВ» в рамках 34 тура Эредивизи. Хозяева обеспечили себе место в середине таблицы и сыграют без особой турнирной мотивации, в то время как гости завершат сезон на чемпионской ноте и постараются продемонстрировать атакующую мощь в ещe одном результативном поединке.

«Спарта»

«Спарта» завершает сезон уверенно, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. Команда стабильно забивает, особенно в домашних встречах, где недавно оформила победу над «Херенвеном» со счeтом 3:1. В последних 5 турах клуб отличился 8 раз, демонстрируя хорошие атакующие действия, но в обороне остаются слабые места – 5 пропущенных мячей за тот же период.

Лидером атаки остаeтся Тобиас Леуритсен, оформивший 10 голов за сезон. Но общий уровень соперников в последних матчах был ниже, чем предстоящий гранд.

«ПСВ»

Чемпион завершает сезон с максимальным настроем: 6 побед подряд в Эредивизи, 19 голов за последние 5 матчей – это просто разрушительная форма. «ПСВ» в каждом из последних 6 туров обязательно забивает, причeм не менее трeх мячей в четырeх случаях.

Рикардо Пепи проводит мощный сезон – 17 голов в 28 матчах. Важна и поддержка полузащиты, где креативно действует Джоуи Веерман. Однако при всей атакующей мощи, команда всe же пропускает – 5 голов в 5 турах.

Факты о командах

«Спарта»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Забивает в 10 из 12 последних игр
  • В 5 последних матчах: 8 голов забито, 5 пропущено
  • Средние показатели: 1.60 забитых и 1.00 пропущенных за матч

«ПСВ»

  • Побеждает в 6 матчах подряд
  • Лучшая разница мячей в лиге – +62
  • В 5 последних матчах: 19 голов забито, 5 пропущено
  • Средние показатели: 3.80 забитых и 1.00 пропущенных за матч

Личные встречи
0% (0)
24% (4)
76% (13)
14
Забитых мячей
33
0.82
В среднем за матч
1.94
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 1
05.10.2024
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
ПСВ
4 : 2
05.05.2024
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Спарта
0 : 4
08.10.2023
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Спарта
0 : 1
06.05.2023
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 15 тур
ПСВ
0 : 0
07.01.2023
Спарта
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Спарта
1 : 2
27.02.2022
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 1
03.10.2021
Спарта
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Спарта
3 : 5
16.01.2021
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 0
29.11.2020
Спарта
Голландия. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
0 : 0
12.04.2020
Спарта
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Спарта
2 : 2
02.11.2019
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Спарта
1 : 2
10.02.2018
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
1 : 0
03.12.2017
Спарта
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Спарта
0 : 2
01.04.2017
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 0
22.10.2016
Спарта
Чемпионат Голландии, 24 тур
ПСВ
1 : 1
21.02.2010
Спарта
Чемпионат Голландии, 15 тур
Спарта
2 : 3
27.11.2009
ПСВ
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Прогноз на матч «Спарта» – «ПСВ»

«ПСВ» – фаворит встречи, причeм подавляющий. Атакующий стиль команды явно превосходит оборонительные ресурсы «Спарты». В то же время и хозяева способны забить при домашней поддержке. Исходя из формы обеих команд, прогнозируем результативный матч с победой гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «ПСВ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «ПСВ» – коэффициент 8.00
  • Победа «ПСВ» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

8.00
Точный счёт 1:3 в пользу «ПСВ»
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Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие ПСВ Спарта
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6.50
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