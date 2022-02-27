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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - ПСВ
Спарта - ПСВ: обзор матча 27 февраля 2022
Спарта
27.02.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 24 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
32'
Л. Ти
60'
М. Жуниор
68'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - ПСВ
84'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Э. Захави
Замена
A. Dalmau
️️️️
М. Энгельс
77'
77'
Замена
Брума
️️️️
Н. Мадуэке
Замена
Л. Янс
️️️️
Й. де Кампс
69'
68'
ГОЛ! 1:2!
Р. Доан
Пас отдал
Э. Захави
Желтая карточка
М. Энгельс
63'
Желтая карточка
В. ван Крой
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Жуниор
Пас отдал
Д. Верман
60'
Замена
К. Винисиус
️️️️
М. Гетце
Красная карточка
А. Верскуерен
54'
46'
Замена
Р. Доан
️️️️
Й. Вертессен
Желтая карточка
Й. де Кампс
39'
38'
Желтая карточка
Д. Тезе
38'
Желтая карточка
И. Сангаре
ГОЛ! 1:0!
Л. Ти
32'
20'
Желтая карточка
Ф. Макс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
21
Лоран Янс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-1-3-3
40
Окойе
4
22
Дурмиси
2
Абелс
67
де Кампс
6
Ауассар
7
Намли
24
Верскуерен
8
Энгельс
32
ван Крой
9
Ти
4-1-1-2-2
16
Дроммел
17
Жуниор
4
Тезе
21
Боскальи
30
Макс
6
Сангаре
25
Верман
20
Мадуэке
27
Гетце
35
Вертессен
7
Захави
67
де Кампс
21
Янс
21
Янс
67
де Кампс
8
Энгельс
9
9
8
Энгельс
7
Захави
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
7
Захави
20
Мадуэке
77
Брума
77
Брума
20
Мадуэке
35
Вертессен
20
Доан
20
Доан
35
Вертессен
27
Гетце
95
Винисиус
95
Винисиус
27
Гетце
Остались в запасе
Спарта
ПСВ
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Свен Мейнанс
ПП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Свен Мейнанс
ПП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Спарта - ПСВ
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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