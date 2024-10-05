Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Спарта
ПСВ - Спарта: обзор матча 05 октября 2024
ПСВ
05.10.2024, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
2 : 1
Завершен
Спарта
34'
А. Верскуерен (АГ)
37'
Л. де Йонг
10'
Т. Лауритсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Спарта
Замена
А. Нагало
️️️️
Г. Тил
90'
+10
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Р. Ледесма
83'
Замена
Н. Ланг
️️️️
М. Тилльман
83'
82'
Замена
B. Reith
️️️️
С. Бакари
82'
Замена
A. Oufkir
️️️️
К. Негли
82'
Замена
M. Kleijn
️️️️
Д. ван дер Куст
Замена
А. Обиспо
️️️️
И. Сайбари
77'
73'
Желтая карточка
Д. ван дер Куст
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
69'
68'
Замена
Д. Китолано
️️️️
П. Клемент
Красная карточка
М. Дамс
49'
47'
Желтая карточка
П. Клемент
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
И. Перишич
46'
41'
Замена
С. Мито
️️️️
Т. Лауритсен
ГОЛ! 2:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
О. Боскальи
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Верскуерен
34'
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лауритсен
Пас отдал
А. Верскуерен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
5
Метинью
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Спарта
33
Kaylen Reitmaier
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
14
Max de Ligt
ЦЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
24
A. Oufkir
ЦФ
4-1-3-2
44
Бенитес
17
Жуниор
21
Боскальи
32
Дамс
6
Фламинго
34
Сайбари
5
Перишич
10
Тилльман
20
Тил
26
де Йонг
37
Ледесма
4-3-3
1
Олий
2
Бакари
3
Мейсен
44
Эрдхуйзен
5
ван дер Куст
5
24
Верскуерен
24
Клемент
9
Лауритсен
10
10
Негли
34
Сайбари
4
Обиспо
4
Обиспо
34
Сайбари
20
Тил
39
Нагало
39
Нагало
20
Тил
37
Ледесма
2
Карсдорп
2
Карсдорп
37
Ледесма
10
Тилльман
70
Ланг
70
Ланг
10
Тилльман
5
Перишич
11
Бакайоко
11
Бакайоко
5
Перишич
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
5
ван дер Куст
5
5
5
ван дер Куст
2
Бакари
2
2
2
Бакари
24
Клемент
16
Китолано
16
Китолано
24
Клемент
9
Лауритсен
10
Мито
10
Мито
9
Лауритсен
10
Негли
24
24
10
Негли
Остались в запасе
ПСВ
Спарта
16
Жоэль Дроммел
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
18
Тиго Ланд
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
33
Kaylen Reitmaier
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
3
Marvin Young
ЦЗ
14
Max de Ligt
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
6
Юлиан Бас
ЛВ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
18
Тиго Ланд
ЦП
Остались в запасе
33
Kaylen Reitmaier
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
3
Marvin Young
ЦЗ
14
Max de Ligt
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
6
Юлиан Бас
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Статистика матча ПСВ - Спарта
1
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
3
5
Офсайды
0
3
Количество передач
529
437
Сейвы
4
5
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.48
2.04
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Спарта
Хабиб побывал на матче Лиги чемпионов
Вчера, 09:25
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Хабиб побывал на матче Лиги чемпионов
Вчера, 09:25
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
25 ноября
2
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+