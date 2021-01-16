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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - ПСВ
Спарта - ПСВ: обзор матча 16 января 2021
Спарта
16.01.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 17 тур
3 : 5
Завершен
ПСВ
4'
B. Smeets
75'
D. Gravenberch
87'
Р. Харчуш (П)
24'
М. Жуниор
47'
Д. Мален
49'
Н. Мадуэке
71'
Ф. Макс
90+3'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - ПСВ
90'
+3
ГОЛ! 3:5!
Д. Мален
Пас отдал
И. Сангаре
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Р. Харчуш
87'
82'
Замена
Э. Захави
️️️️
Н. Мадуэке
82'
Замена
Р. Томас
️️️️
М. Ихаттарен
ГОЛ! 2:4!
D. Gravenberch
75'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
Л. Ти
73'
71'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Макс
Пас отдал
Д. Мален
64'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Жуниор
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Л. Дуарте
62'
Замена
Д. Абелс
️️️️
С. Мейнанс
62'
Замена
М. Пинту
️️️️
А. Мейерс
62'
49'
ГОЛ! 1:3!
Н. Мадуэке
Пас отдал
Д. Тезе
47'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мален
Пас отдал
П. Росарио
Желтая карточка
T. Beugelsdijk
45'
+2
43'
Замена
Д. Мален
️️️️
К. Гакпо
Замена
М. Энгельс
️️️️
B. Smeets
32'
24'
ГОЛ! 1:1!
М. Жуниор
Пас отдал
К. Гакпо
ГОЛ! 1:0!
B. Smeets
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
29
Адриан Файн
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
3-5-1-1
40
Окойе
13
Хейлен
22
Фортеш
4
14
Мейерс
6
Дуарте
18
Бюргер
6
Ауассар
21
Мейнанс
10
9
Ти
3-4-1-2
38
Мвого
21
Боскальи
32
Баумгартль
4
Тезе
30
Макс
13
Росарио
6
Сангаре
17
Жуниор
52
Ихаттарен
20
Мадуэке
18
Гакпо
6
Дуарте
27
Харчуш
27
Харчуш
6
Дуарте
10
8
Энгельс
8
Энгельс
10
9
Ти
19
19
9
Ти
14
Мейерс
18
Пинту
18
Пинту
14
Мейерс
21
Мейнанс
2
Абелс
2
Абелс
21
Мейнанс
17
Жуниор
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
17
Жуниор
52
Ихаттарен
30
Томас
30
Томас
52
Ихаттарен
18
Гакпо
14
Мален
14
Мален
18
Гакпо
20
Мадуэке
7
Захави
7
Захави
20
Мадуэке
Остались в запасе
Спарта
ПСВ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
Главный тренер
Хенк Фрэзер
29
Адриан Файн
ОП
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
Остались в запасе
29
Адриан Файн
ОП
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Спарта - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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