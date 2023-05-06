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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - ПСВ
Спарта - ПСВ: обзор матча 06 мая 2023
Спарта
06.05.2023, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 31 тур
0 : 1
Завершен
ПСВ
74'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - ПСВ
Желтая карточка
В. ван Крой
90'
+6
Желтая карточка
Д. Де Гузман
90'
+2
Замена
М. Тахири
️️️️
К. Сайто
90'
+2
88'
Замена
О. Боскальи
️️️️
Г. Тил
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Ю. Намли
80'
74'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Гази
Замена
А. Ауассар
️️️️
Б. Вриндс
64'
61'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Л. де Йонг
46'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Й. Бакайоко
46'
Замена
Ф. Мвене
️️️️
Д. Тезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
17
Савиньо
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-3-1-2
1
Олий
3
Вриндс
44
Эрдхуйзен
18
Пинту
2
Абелс
24
Верскуерен
16
Китолано
7
Намли
32
ван Крой
14
Сайто
9
Лауритсен
4-2-3-1
44
Бенитес
4
Тезе
5
Рамальо
4
Брэнтуэйт
15
ван Анхолт
35
Гутьеррес
25
Верман
11
Бакайоко
20
Тил
7
Симонс
26
де Йонг
3
Вриндс
6
Ауассар
6
Ауассар
3
Вриндс
7
Намли
18
Де Гузман
18
Де Гузман
7
Намли
14
Сайто
19
Тахири
19
Тахири
14
Сайто
20
Тил
21
Боскальи
21
Боскальи
20
Тил
4
Тезе
2
Мвене
2
Мвене
4
Тезе
11
Бакайоко
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Бакайоко
26
де Йонг
21
Силва
21
Силва
26
де Йонг
Остались в запасе
Спарта
ПСВ
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Спарта - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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