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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - ПСВ
Спарта - ПСВ: обзор матча 10 февраля 2018
Спарта
10.02.2018, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 23 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
41'
С. Бергвейн
56'
С. Бергвейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - ПСВ
56'
ГОЛ! 0:2!
С. Бергвейн
Пас отдал
Л. де Йонг
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергвейн
Начало матча
Статистика матча Спарта - ПСВ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
10.10.2026
Спарта
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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Спарта
ПСВ
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
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