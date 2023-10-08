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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - ПСВ
Спарта - ПСВ: обзор матча 08 октября 2023
Спарта
08.10.2023, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
0 : 4
Завершен
ПСВ
51'
М. Тилльман
59'
Й. Бакайоко
80'
Й. Вертессен
88'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - ПСВ
90'
Желтая карточка
С. Дест
88'
ГОЛ! 0:4!
Л. де Йонг
87'
Пенальти не реализован!
Л. де Йонг
80'
ГОЛ! 0:3!
Й. Вертессен
78'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Й. Бакайоко
77'
Замена
А. Белла Кочап
️️️️
А. Рамальо
Замена
М.
️️️️
П. Клемент
73'
Замена
Ч. Брим
️️️️
К. Негли
73'
73'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Д. Верман
73'
Замена
Г. Тил
️️️️
М. Тилльман
59'
ГОЛ! 0:2!
Й. Бакайоко
Пас отдал
И. Лосано
Желтая карточка
К. Негли
54'
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Тилльман
Пас отдал
Л. де Йонг
Желтая карточка
Ч. Брим
45'
+1
Желтая карточка
Д. Де Гузман
45'
+1
35'
Замена
И. Лосано
️️️️
Н. Ланг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-4-2
1
Олий
5
ван дер Куст
3
Вриндс
4
Велтхуйс
2
Бакари
16
Китолано
18
Де Гузман
24
Клемент
24
Верскуерен
9
Лауритсен
10
Негли
4-3-2-1
44
Бенитес
8
Дест
5
Рамальо
21
Боскальи
4
Тезе
70
Ланг
22
Схаутен
25
Верман
11
Бакайоко
10
Тилльман
26
де Йонг
24
Клемент
5
5
24
Клемент
10
Негли
7
Брим
7
Брим
10
Негли
5
Рамальо
17
Белла Кочап
17
Белла Кочап
5
Рамальо
25
Верман
34
Сайбари
34
Сайбари
25
Верман
10
Тилльман
20
Тил
20
Тил
10
Тилльман
70
Ланг
11
Лосано
11
Лосано
70
Ланг
11
Бакайоко
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Бакайоко
Остались в запасе
Спарта
ПСВ
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
4
Django Warmerdam
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
4
Django Warmerdam
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Спарта - ПСВ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
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