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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Спарта
ПСВ - Спарта: обзор матча 07 января 2023
ПСВ
07.01.2023, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 15 тур
0 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Спарта
88'
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
А. Верскуерен
86'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Ф. Макс
85'
70'
Желтая карточка
А. Верскуерен
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Д. Верман
68'
Замена
Г. Тил
️️️️
Х. Симонс
68'
52'
Желтая карточка
В. ван Крой
Желтая карточка
Н. Мадуэке
51'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Вриндс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Хави Симонс
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
4-1-1-3-1
44
Бенитес
30
Макс
4
Брэнтуэйт
4
Обиспо
4
Тезе
6
Сангаре
25
Верман
20
Мадуэке
7
Симонс
21
Эль-Гази
26
де Йонг
3-4-1-2
1
Олий
3
Вриндс
18
Пинту
20
Самбо
21
Мейнанс
16
Китолано
24
Верскуерен
6
Ауассар
32
ван Крой
9
Лауритсен
14
ван Мюллем
30
Макс
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
30
Макс
25
Верман
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
25
Верман
7
Симонс
20
Тил
20
Тил
7
Симонс
24
Верскуерен
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
24
Верскуерен
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
Остались в запасе
ПСВ
Спарта
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
30
Делано ван Крой
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча ПСВ - Спарта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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