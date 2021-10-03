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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Спарта
ПСВ - Спарта: обзор матча 03 октября 2021
ПСВ
03.10.2021, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 8 тур
2 : 1
Завершен
Спарта
82'
И. Сангаре
86'
Р. Томас
90'
Л. Ти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Спарта
90'
ГОЛ! 2:1!
Л. Ти
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Э. Захави
87'
87'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Л. Янс
87'
Замена
Я. Масурас
️️️️
М. Осман
ГОЛ! 2:0!
Р. Томас
Пас отдал
К. Гакпо
86'
ГОЛ! 1:0!
И. Сангаре
Пас отдал
К. Гакпо
82'
79'
Желтая карточка
М. Окойе
75'
Замена
Л. Ти
️️️️
Э. Эмега
65'
Желтая карточка
Д. Абелс
61'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
В. ван Крой
Замена
Р. Томас
️️️️
М. ван Гинкел
61'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Доан
60'
Желтая карточка
И. Сангаре
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Спарта
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
40
Мадука Окойе
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
26
Максим Делань
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
13
Gaultiér Overman
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Дроммел
30
Макс
5
Рамальо
21
Боскальи
2
Мвене
6
Сангаре
8
ван Гинкел
18
Гакпо
27
Гетце
20
Доан
7
Захави
2-4-5
2
Абелс
3
Вриндс
14
Осман
6
Ауассар
21
Янс
10
13
Хейлен
22
Эмега
32
ван Крой
40
Окойе
21
Мейнанс
8
ван Гинкел
30
Томас
30
Томас
8
ван Гинкел
7
Захави
35
Вертессен
35
Вертессен
7
Захави
20
Доан
95
Винисиус
95
Винисиус
20
Доан
14
Осман
21
Масурас
21
Масурас
14
Осман
32
ван Крой
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
32
ван Крой
21
Янс
8
Энгельс
8
Энгельс
21
Янс
22
Эмега
9
Ти
9
Ти
22
Эмега
Остались в запасе
ПСВ
Спарта
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
26
Максим Делань
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
28
Tim Coremans
ВР
13
Gaultiér Overman
ЦЗ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
26
Максим Делань
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
13
Gaultiér Overman
ЦЗ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча ПСВ - Спарта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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