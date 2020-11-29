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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Спарта
ПСВ - Спарта: обзор матча 29 ноября 2020
ПСВ
29.11.2020, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 0
Завершен
Спарта
78'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Спарта
83'
Желтая карточка
А. Мейерс
83'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
А. Харруи
81'
Желтая карточка
М. Энгельс
80'
Замена
Д. Фортеш
️️️️
Л. Дуарте
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Д. Тезе
79'
79'
Замена
А. Мейерс
️️️️
С. Мейнанс
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
78'
Пенальти не реализован!
Д. Мален
78'
Замена
И. Сангаре
️️️️
П. Росарио
69'
68'
Желтая карточка
С. Мейнанс
Замена
К. Гакпо
️️️️
М. Гетце
64'
Замена
Д. Мален
️️️️
Э. Захави
64'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Р. Ледесма
64'
63'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Л. Ти
63'
Замена
М. Энгельс
️️️️
B. Smeets
Желтая карточка
Р. Ледесма
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
37
Ричард Ледесма
АП
27
Марио Гетце
АП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
27
Реда Харчуш
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
4-3-2-1
1
Уннершталь
17
Жуниор
24
Виргевер
4
Тезе
32
Баумгартль
29
Файн
13
Росарио
20
Хендрикс
27
Гетце
37
Ледесма
7
Захави
4-5-1
40
Окойе
18
Пинту
3
Вриндс
2
Абелс
13
Хейлен
21
Мейнанс
21
Харруи
10
6
Ауассар
6
Дуарте
9
Ти
27
Гетце
18
Гакпо
18
Гакпо
27
Гетце
13
Росарио
6
Сангаре
6
Сангаре
13
Росарио
37
Ледесма
20
Мадуэке
20
Мадуэке
37
Ледесма
4
Тезе
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
4
Тезе
7
Захави
14
Мален
14
Мален
7
Захави
9
Ти
27
Харчуш
27
Харчуш
9
Ти
10
8
Энгельс
8
Энгельс
10
21
Харруи
19
19
21
Харруи
6
Дуарте
22
Фортеш
22
Фортеш
6
Дуарте
21
Мейнанс
14
Мейерс
14
Мейерс
21
Мейнанс
Остались в запасе
ПСВ
Спарта
26
Максим Делань
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
Остались в запасе
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча ПСВ - Спарта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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