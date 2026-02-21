Введите ваш ник на сайте
«АЗ Алкмар» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.6

21 февраля 2026 10:50
АЗ Алкмаар - Спарта
22 февр. 2026, воскресенье 18:45 | Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

22 февраля в 24-м туре чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» примет «Спарту». Соперники идут рядом в таблице: у хозяев 36 очков и 6-е место, у гостей 37 очков и 5-я позиция. По текущим сериям встреча выглядит максимально равной, а ключ к прогнозу лежит в стабильности атаки обеих команд и их уязвимости при переходах в оборону.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» подходит к туру с подтвержденной результативностью: команда забивает в 9 последних матчах Эредивизи и в целом отличилась в 10 из 12 последних игр. Победа над «Эксельсиором» (2:1) в предыдущем туре поддержала темп, но оборонительная линия остается нестабильной – пропуски идут сериями (в чемпионате команда пропускает в 3 последних матчах, а в последних пяти встречах суммарно 7 мячей, то есть 1.40 в среднем за игру). На своем поле «АЗ» традиционно надежнее по результату: не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей, что добавляет очков в пользу хозяев в равной паре. Главный источник голов – Трой Пэрротт, у которого 23 мяча в 27 матчах.

«Спарта»

«Спарта» тоже заходит в тур на хорошей волне: серия без поражений в лиге достигла 7 матчей, и в каждом из 7 последних туров команда забивала. По последним пяти играм атака выглядит даже убедительнее, чем у соперника: 10 голов (в среднем 2.00), что поддерживает шансы гостей на результат даже на выезде. При этом «Спарта» не идеальна сзади – 6 пропущенных за тот же отрезок (1.20 в среднем). Лидер по голам – Тобиас Леуритсен (12 мячей в 26 матчах). Важно и то, что «Спарта» забивает уже 9 матчей подряд, а значит, даже при осторожном сценарии гол гостей выглядит вероятным.

Факты о командах

«АЗ Алкмар»

  • 6-е место после 23 туров: 36 очков
  • Забивает в 9 последних матчах Эредивизи
  • Пропускает в 3 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 6 забито, 7 пропущено
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено
  • Не проигрывает дома в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает «Спарте» в 5 последних очных встречах

«Спарта»

  • 5-е место после 23 туров: 37 очков
  • Не проигрывает в 7 последних матчах Эредивизи
  • Забивает в 7 последних матчах чемпионата и в 9 матчах подряд в целом
  • В последних 5 играх: 10 забито, 6 пропущено
  • Средние показатели за 5 матчей: 2.00 забито, 1.20 пропущено

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Спарта»

Обе команды входят в матч с активными атакующими сериями: «АЗ Алкмар» стабильно забивает в лиге, а «Спарта» держит длительный отрезок без поражений и также регулярно находит гол. При этом у обоих есть цифры, указывающие на проблемы в обороне на дистанции последних матчей. В такой конфигурации логичным выглядит выбор в сторону результативности, а по исходу матч ближе к сценарию без поражения хозяев за счет домашней устойчивости «АЗ».

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.6
  • АЗ Алкмар не проиграет (1X)

1.60
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Нидерланды. Эредивизие Спарта АЗ Алкмаар
