22 февраля в 24-м туре чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» примет «Спарту». Соперники идут рядом в таблице: у хозяев 36 очков и 6-е место, у гостей 37 очков и 5-я позиция. По текущим сериям встреча выглядит максимально равной, а ключ к прогнозу лежит в стабильности атаки обеих команд и их уязвимости при переходах в оборону.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» подходит к туру с подтвержденной результативностью: команда забивает в 9 последних матчах Эредивизи и в целом отличилась в 10 из 12 последних игр. Победа над «Эксельсиором» (2:1) в предыдущем туре поддержала темп, но оборонительная линия остается нестабильной – пропуски идут сериями (в чемпионате команда пропускает в 3 последних матчах, а в последних пяти встречах суммарно 7 мячей, то есть 1.40 в среднем за игру). На своем поле «АЗ» традиционно надежнее по результату: не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей, что добавляет очков в пользу хозяев в равной паре. Главный источник голов – Трой Пэрротт, у которого 23 мяча в 27 матчах.

«Спарта»

«Спарта» тоже заходит в тур на хорошей волне: серия без поражений в лиге достигла 7 матчей, и в каждом из 7 последних туров команда забивала. По последним пяти играм атака выглядит даже убедительнее, чем у соперника: 10 голов (в среднем 2.00), что поддерживает шансы гостей на результат даже на выезде. При этом «Спарта» не идеальна сзади – 6 пропущенных за тот же отрезок (1.20 в среднем). Лидер по голам – Тобиас Леуритсен (12 мячей в 26 матчах). Важно и то, что «Спарта» забивает уже 9 матчей подряд, а значит, даже при осторожном сценарии гол гостей выглядит вероятным.

Факты о командах

«АЗ Алкмар»

6-е место после 23 туров: 36 очков

Забивает в 9 последних матчах Эредивизи

Пропускает в 3 последних матчах чемпионата

В последних 5 играх: 6 забито, 7 пропущено

Средние показатели за 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено

Не проигрывает дома в 8 из 10 последних матчей

Забивает «Спарте» в 5 последних очных встречах

«Спарта»

5-е место после 23 туров: 37 очков

Не проигрывает в 7 последних матчах Эредивизи

Забивает в 7 последних матчах чемпионата и в 9 матчах подряд в целом

В последних 5 играх: 10 забито, 6 пропущено

Средние показатели за 5 матчей: 2.00 забито, 1.20 пропущено

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Спарта»

Обе команды входят в матч с активными атакующими сериями: «АЗ Алкмар» стабильно забивает в лиге, а «Спарта» держит длительный отрезок без поражений и также регулярно находит гол. При этом у обоих есть цифры, указывающие на проблемы в обороне на дистанции последних матчей. В такой конфигурации логичным выглядит выбор в сторону результативности, а по исходу матч ближе к сценарию без поражения хозяев за счет домашней устойчивости «АЗ».

Рекомендованные ставки: