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Прогноз на точный счет матча «Спарта» – «Твенте»: Эредивизи, 4 мая 2025

03 мая 2025 12:24
Спарта - Твенте
04 мая 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
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6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Спарты»
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4 мая на стадионе «Спарта-Стадион» в Роттердаме пройдeт матч 31-го тура Эредивизи, где «Спарта» примет «Твенте». Хозяева находятся на хорошем ходу и уверенно держатся в середине таблицы, а гости пытаются прервать безвыигрышную серию и укрепить позиции в зоне еврокубков. Игра обещает стать результативной и напряжeнной.

«Спарта»

«Спарта» занимает 10-е место с 35 очками. Команда не проигрывает 8 матчей подряд, последняя встреча завершилась ничьей 1:1 с «Аяксом». За последние 5 матчей «Спарта» забила 11 голов и пропустила только 2. Средняя результативность – 2.20 гола за игру, а оборона пропускает всего 0.40. Лидером атак остаeтся Тобиас Леуритсен с 9 голами в 30 матчах. «Спарта» уверенно играет дома, стабильно забивает и грамотно действует в защите, эффективно закрывая зоны и не давая сопернику много шансов.

«Твенте»

«Твенте» находится на 5-м месте с 48 очками, но команда не выигрывает уже 5 матчей подряд, уступив в последней игре ПСВ со счeтом 1:3. За последние 5 игр «Твенте» забила 6 голов и пропустила 13, средняя результативность – 1.20 гола за игру, а оборона пропускает 2.60. Лидером атак является Сэм Стейн, на счету которого 26 голов в 40 матчах. «Твенте» демонстрирует неустойчивую игру: сильная атака сочетается с провалами в обороне, особенно на выезде, где команда теряет очки из-за ошибок в защите.

Факты о командах:

«Спарта»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 8 последних матчах
  • В среднем 2.20 гола за матч в атаке, 0.40 – в защите (последние 5 игр)

«Твенте»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 13 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 2.60 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
20% (4)
35% (7)
45% (9)
17
Забитых мячей
28
0.85
В среднем за матч
1.4
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  3:3
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Спарта
0 : 2
04.05.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Твенте
1 : 1
17.08.2024
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Твенте
2 : 1
09.03.2024
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Спарта
2 : 2
17.12.2023
Твенте
Голландия. Эредивизие, Финал за место в ЛК
Твенте
1 : 0
11.06.2023
Спарта
Голландия. Эредивизие, Финал за место в ЛК
Спарта
1 : 1
08.06.2023
Твенте
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Твенте
3 : 3
23.04.2023
Спарта
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Спарта
1 : 1
11.11.2022
Твенте
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 0
22.04.2022
Спарта
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Спарта
0 : 1
20.11.2021
Твенте
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Спарта
0 : 0
28.01.2021
Твенте
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Твенте
0 : 2
22.12.2020
Спарта
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Твенте
2 : 0
01.02.2020
Спарта
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Спарта
2 : 1
05.10.2019
Твенте
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Твенте
1 : 1
18.02.2018
Спарта
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Спарта
1 : 0
10.09.2017
Твенте
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Спарта
1 : 0
07.05.2017
Твенте
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Твенте
3 : 1
27.08.2016
Спарта
Чемпионат Голландии, 29 тур
Твенте
3 : 0
27.03.2010
Спарта
Чемпионат Голландии, 1 тур
Спарта
0 : 2
01.08.2009
Твенте
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Прогноз на матч «Спарта» – «Твенте»

Обе команды демонстрируют атакующую игру, но в защите заметна разница: «Спарта» пропускает мало, тогда как «Твенте» регулярно даeт сбои. «Спарта» в отличной форме, уверенно играет дома и стабильно забивает. «Твенте» опасен в атаке, но неустойчив в обороне. Ожидается результативный матч с моментами с обеих сторон, где хозяева воспользуются слабостью защиты соперника.

При такой статистике вероятен исход, где «Спарта» забьeт дважды, а «Твенте» сумеет отыграться хотя бы один раз. Матч обещает открытый футбол с шансами для обеих сторон, но минимальное преимущество остаeтся за хозяевами благодаря их надeжной защите и форме.

Рекомендация:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Спарты» – коэффициент 6.00
  • Победа «Спарты» – коэффициент 2.40
  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.70

6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Спарты»
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Автор: Бестужев Павел
Нидерланды. Эредивизие Твенте Спарта
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