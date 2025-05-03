4 мая на стадионе «Спарта-Стадион» в Роттердаме пройдeт матч 31-го тура Эредивизи, где «Спарта» примет «Твенте». Хозяева находятся на хорошем ходу и уверенно держатся в середине таблицы, а гости пытаются прервать безвыигрышную серию и укрепить позиции в зоне еврокубков. Игра обещает стать результативной и напряжeнной.

«Спарта»

«Спарта» занимает 10-е место с 35 очками. Команда не проигрывает 8 матчей подряд, последняя встреча завершилась ничьей 1:1 с «Аяксом». За последние 5 матчей «Спарта» забила 11 голов и пропустила только 2. Средняя результативность – 2.20 гола за игру, а оборона пропускает всего 0.40. Лидером атак остаeтся Тобиас Леуритсен с 9 голами в 30 матчах. «Спарта» уверенно играет дома, стабильно забивает и грамотно действует в защите, эффективно закрывая зоны и не давая сопернику много шансов.

«Твенте»

«Твенте» находится на 5-м месте с 48 очками, но команда не выигрывает уже 5 матчей подряд, уступив в последней игре ПСВ со счeтом 1:3. За последние 5 игр «Твенте» забила 6 голов и пропустила 13, средняя результативность – 1.20 гола за игру, а оборона пропускает 2.60. Лидером атак является Сэм Стейн, на счету которого 26 голов в 40 матчах. «Твенте» демонстрирует неустойчивую игру: сильная атака сочетается с провалами в обороне, особенно на выезде, где команда теряет очки из-за ошибок в защите.

Факты о командах:

«Спарта»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Забивает в 8 последних матчах

В среднем 2.20 гола за матч в атаке, 0.40 – в защите (последние 5 игр)

«Твенте»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 13 последних матчах

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 2.60 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 20% (4) 35% (7) 45% (9) 17 Забитых мячей 28 0.85 В среднем за матч 1.4 2:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 3:3 Нидерланды. Эредивизие, 31 тур Спарта 0 : 2 Твенте Нидерланды. Эредивизие, 2 тур Твенте 1 : 1 Спарта Нидерланды. Эредивизие, 25 тур Твенте 2 : 1 Спарта Нидерланды. Эредивизие, 16 тур Спарта 2 : 2 Твенте Голландия. Эредивизие, Финал за место в ЛК Твенте 1 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, Финал за место в ЛК Спарта 1 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 30 тур Твенте 3 : 3 Спарта Голландия. Эредивизие, 14 тур Спарта 1 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 30 тур Твенте 2 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, 13 тур Спарта 0 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 19 тур Спарта 0 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 14 тур Твенте 0 : 2 Спарта Голландия. Эредивизие, 21 тур Твенте 2 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, 9 тур Спарта 2 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 24 тур Твенте 1 : 1 Спарта Голландия. Эредивизие, 4 тур Спарта 1 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 33 тур Спарта 1 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 4 тур Твенте 3 : 1 Спарта Чемпионат Голландии, 29 тур Твенте 3 : 0 Спарта Чемпионат Голландии, 1 тур Спарта 0 : 2 Твенте

Прогноз на матч «Спарта» – «Твенте»

Обе команды демонстрируют атакующую игру, но в защите заметна разница: «Спарта» пропускает мало, тогда как «Твенте» регулярно даeт сбои. «Спарта» в отличной форме, уверенно играет дома и стабильно забивает. «Твенте» опасен в атаке, но неустойчив в обороне. Ожидается результативный матч с моментами с обеих сторон, где хозяева воспользуются слабостью защиты соперника.

При такой статистике вероятен исход, где «Спарта» забьeт дважды, а «Твенте» сумеет отыграться хотя бы один раз. Матч обещает открытый футбол с шансами для обеих сторон, но минимальное преимущество остаeтся за хозяевами благодаря их надeжной защите и форме.

Рекомендация: