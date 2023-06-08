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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Твенте
Спарта - Твенте: обзор матча 08 июня 2023
Спарта
08.06.2023, четверг, 21:00
Голландия. Эредивизие, Финал за место в ЛК
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Твенте
47'
В. ван Крой (П)
90+3'
Р. Зерруки
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спарта - Твенте
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Зерруки
Пас отдал
М. Садилек
Замена
А. Ауассар
️️️️
К. Сайто
90'
+2
Замена
Д. Абелс
️️️️
В. ван Крой
85'
78'
Замена
А. Сампстед
️️️️
Д. Бренет
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Ю. Намли
69'
63'
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Влап
63'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Угальде
53'
Желтая карточка
М. Садилек
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. ван Крой
47'
Желтая карточка
М. Эрдхуйзен
31'
27'
Желтая карточка
Д. Бренет
25'
Желтая карточка
Х. Плегесуэло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Педро Алеман
АП
27
Патрик Брувер
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-3-1-2
1
Олий
20
Самбо
44
Эрдхуйзен
14
Мейерс
3
Вриндс
16
Китолано
7
Намли
24
Верскуерен
32
ван Крой
14
Сайто
9
Лауритсен
4-2-1-3
1
Уннершталь
30
Бренет
5
Плегесуэло
3
Преппер
5
Смал
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
9
Угальде
7
Мисиджан
18
Черны
32
ван Крой
2
Абелс
2
Абелс
32
ван Крой
14
Сайто
6
Ауассар
6
Ауассар
14
Сайто
7
Намли
18
Де Гузман
18
Де Гузман
7
Намли
30
Бренет
2
Сампстед
2
Сампстед
30
Бренет
14
Влап
14
Стейн
14
Стейн
14
Влап
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
Остались в запасе
Спарта
Твенте
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
8
Педро Алеман
АП
27
Патрик Брувер
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
8
Педро Алеман
АП
27
Патрик Брувер
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Спарта - Твенте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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