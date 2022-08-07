Рон Янс
Тренер
|Имя
|Рон
|Фамилия
|Янс
|Команда
|Твенте
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|29 сентября 1958
|Имя
|Рон
|Фамилия
|Янс
|Команда
|Твенте
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|29 сентября 1958
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Твенте
|3 : 0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|19.02.2023
|Гоу Эхед Иглс
|2 : 0
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|26.02.2023
|ПСВ
|3 : 1
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|04.03.2023
|Твенте
|3 : 3
|Херенвен
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|11.03.2023
|Фортуна
|0 : 3
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 25 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Твенте
|34
|12
|5
|17
|Дата
|Матч
|07.08.2022
|НЕК
|0 : 1
|Твенте
|14.08.2022
|Твенте
|3 : 0
|Фортуна
|31.08.2022
|Твенте
|4 : 0
|Экселсиор
|28.08.2022
|Волендам
|1 : 0
|Твенте
|03.09.2022
|Твенте
|2 : 1
|ПСВ
|11.09.2022
|АЗ Алкмаар
|1 : 1
|Твенте
|18.09.2022
|Херенвен
|2 : 1
|Твенте
|01.10.2022
|Твенте
|3 : 0
|Витесс
|09.10.2022
|Фейеноорд
|2 : 0
|Твенте
|16.10.2022
|Твенте
|3 : 0
|Гронинген
|23.10.2022
|Камбур
|0 : 1
|Твенте
|30.10.2022
|Твенте
|3 : 0
|РКС Ваалвейк
|06.11.2022
|Твенте
|1 : 1
|Гоу Эхед Иглс
|11.11.2022
|Спарта
|1 : 1
|Твенте
|06.01.2023
|Твенте
|2 : 0
|Эммен
|14.01.2023
|Аякс
|0 : 0
|Твенте
|22.01.2023
|Твенте
|2 : 0
|Утрехт
|25.01.2023
|Витесс
|2 : 2
|Твенте
|29.01.2023
|Твенте
|1 : 1
|Фейеноорд
|05.02.2023
|Гронинген
|1 : 1
|Твенте
|12.02.2023
|Твенте
|3 : 0
|Волендам
|19.02.2023
|Гоу Эхед Иглс
|2 : 0
|Твенте
|26.02.2023
|ПСВ
|3 : 1
|Твенте
|04.03.2023
|Твенте
|3 : 3
|Херенвен
|11.03.2023
|Фортуна
|0 : 3
|Твенте
|19.03.2023
|Твенте
|0 : 0
|АЗ Алкмаар
|01.04.2023
|Экселсиор
|0 : 0
|Твенте
|09.04.2023
|Твенте
|0 : 0
|Камбур
|16.04.2023
|Утрехт
|0 : 0
|Твенте
|23.04.2023
|Твенте
|0 : 0
|Спарта
|07.05.2023
|Эммен
|0 : 0
|Твенте
|12.05.2023
|Твенте
|0 : 0
|НЕК
|21.05.2023
|РКС Ваалвейк
|0 : 0
|Твенте
|28.05.2023
|Твенте
|0 : 0
|Аякс