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    Рон Янс - статистика

    Тренер
    Имя Рон
    Фамилия Янс
    Команда Твенте
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 29 сентября 1958
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Твенте 2 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 26 тур
    01.04.2023 Экселсиор 0 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 27 тур
    09.04.2023 Твенте 4 : 0 Камбур Голландия. Эредивизие, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Твенте 34 14 5 15
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.08.2022 НЕК 0 : 1 Твенте
    14.08.2022 Твенте 3 : 0 Фортуна
    31.08.2022 Твенте 4 : 0 Экселсиор
    28.08.2022 Волендам 1 : 0 Твенте
    03.09.2022 Твенте 2 : 1 ПСВ
    11.09.2022 АЗ Алкмаар 1 : 1 Твенте
    18.09.2022 Херенвен 2 : 1 Твенте
    01.10.2022 Твенте 3 : 0 Витесс
    09.10.2022 Фейеноорд 2 : 0 Твенте
    16.10.2022 Твенте 3 : 0 Гронинген
    23.10.2022 Камбур 0 : 1 Твенте
    30.10.2022 Твенте 3 : 0 РКС Ваалвейк
    06.11.2022 Твенте 1 : 1 Гоу Эхед Иглс
    11.11.2022 Спарта 1 : 1 Твенте
    06.01.2023 Твенте 2 : 0 Эммен
    14.01.2023 Аякс 0 : 0 Твенте
    22.01.2023 Твенте 2 : 0 Утрехт
    25.01.2023 Витесс 2 : 2 Твенте
    29.01.2023 Твенте 1 : 1 Фейеноорд
    05.02.2023 Гронинген 1 : 1 Твенте
    12.02.2023 Твенте 3 : 0 Волендам
    19.02.2023 Гоу Эхед Иглс 2 : 0 Твенте
    26.02.2023 ПСВ 3 : 1 Твенте
    04.03.2023 Твенте 3 : 3 Херенвен
    11.03.2023 Фортуна 0 : 3 Твенте
    19.03.2023 Твенте 2 : 1 АЗ Алкмаар
    01.04.2023 Экселсиор 0 : 0 Твенте
    09.04.2023 Твенте 4 : 0 Камбур
    16.04.2023 Утрехт 0 : 0 Твенте
    23.04.2023 Твенте 0 : 0 Спарта
    07.05.2023 Эммен 0 : 0 Твенте
    12.05.2023 Твенте 0 : 0 НЕК
    21.05.2023 РКС Ваалвейк 0 : 0 Твенте
    28.05.2023 Твенте 0 : 0 Аякс
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