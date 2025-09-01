Тренер «Утрехта» доволен срывом трансфера Эль-Каруани в «Спартак»: «Здорово, что не стали связываться с русскими»

Главный тренер «Утрехта» Рон Янс отреагировал на отмену сделки со «Спартаком» по Суфьяну Эль-Каруани.
«Я очень горжусь семьей Эль-Каруани и футбольным клубом «Утрехт». Они приняли решение, которое обычно не принимают ни в жизни, ни в футболе.
Я думаю, это здорово, что они не стали связываться с русскими. А ведь большинство клубов выбирают деньги.
Я встречался с отцом Эль-Каруани, который тоже сыграл свою роль в этом деле. Возможно, не в финансовом плане, но, думаю, сам Суфьян сомневался, стоит ли ему это делать.
Но он должен сам это объяснить. Я не видел в нем большого разочарования, скорее облегчение», – сказал Янс.
- Эль-Каруани уже попрощался с болельщиками перед планируемым уходом.
- «Спартак» должен был заплатить за марокканца 6 миллионов евро + бонусы.
- В Москве ему обещали контракт по схеме «3+1» с зарплатой 1,3 миллиона евро.
- В этом сезоне Эль-Каруани забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 9 матчах.
Источник: Sport24