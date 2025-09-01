Введите ваш ник на сайте
  • Тренер «Утрехта» доволен срывом трансфера Эль-Каруани в «Спартак»: «Здорово, что не стали связываться с русскими»

Тренер «Утрехта» доволен срывом трансфера Эль-Каруани в «Спартак»: «Здорово, что не стали связываться с русскими»

1 сентября, 21:58
11

Главный тренер «Утрехта» Рон Янс отреагировал на отмену сделки со «Спартаком» по Суфьяну Эль-Каруани.

«Я очень горжусь семьей Эль-Каруани и футбольным клубом «Утрехт». Они приняли решение, которое обычно не принимают ни в жизни, ни в футболе.

Я думаю, это здорово, что они не стали связываться с русскими. А ведь большинство клубов выбирают деньги.

Я встречался с отцом Эль-Каруани, который тоже сыграл свою роль в этом деле. Возможно, не в финансовом плане, но, думаю, сам Суфьян сомневался, стоит ли ему это делать.

Но он должен сам это объяснить. Я не видел в нем большого разочарования, скорее облегчение», – сказал Янс.

  • Эль-Каруани уже попрощался с болельщиками перед планируемым уходом.
  • «Спартак» должен был заплатить за марокканца 6 миллионов евро + бонусы.
  • В Москве ему обещали контракт по схеме «3+1» с зарплатой 1,3 миллиона евро.
  • В этом сезоне Эль-Каруани забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 9 матчах.

alefreddy
1756757623
пусть радуются ЛГБТшники
Ответить
Томик
1756770274
Это вы как раз связались. Не надо было. Слушать ваши сраные извинения потом... такое себе удовольтвие.
Ответить
Спартaк
1756773640
ну и сидите без денег сказочные
Ответить
Damir07
1756780759
Зачем нам этот нацист кривоногий своих хватает С кайфом продали бы если захотели бы купить кто за такие деньги этого кривоногого купит
Ответить
Niklas80
1756783355
Одного не понимаю, почему админы не забанят хохлятского петушка 56rtl@$?! Просто удивительно, существо постоянно про политику пишет на футбольном сайте, а они пропускают эту порнуху.
Ответить
Myasko
1756785818
Радужный тренер Утрехта радуется
Ответить
Oldtrafford83
1756789735
Класс, потом наверное оргию устроили со всей семьёй))
Ответить
Прокс
1756792637
Кто в этот недоклуб поедет,даже у же бабло не нужно,понимают что пердивный клубок никому не нужен!!!
Ответить
