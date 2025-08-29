Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям

«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям

Сегодня, 13:45
6

«Утрехт» решил не отпускать в «Спартак» левого защитника Суфьяна Эль-Каруани.

Клуб из Нидерландов отменил сделку в последний момент по моральным соображениям.

В «Утрехте» сочли неприемлемым сотрудничество с россиянами.

  • Эль-Каруани уже попрощался с болельщиками перед планируемым уходом.
  • «Спартак» должен был заплатить за марокканца 6 миллионов евро + бонусы.
  • В Москве ему обещали контракт по схеме «3+1» с зарплатой 1,3 миллиона евро.
  • В этом сезоне Эль-Каруани забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 9 матчах.

Еще по теме:
Потенциальный новичок «Спартака» попрощался с фанатами своей нынешней команды 8
Назван размер зарплаты Эль-Каруани в «Спартаке» 4
«Спартак» договорился о трансфере левого защитника за 6 миллионов 24
Источник: De Telegraaf
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Утрехт Спартак Эль-Каруани Суфьян
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Челнинец
1756464926
Так походу никого и не купим, и будем позориться до зимы с Литвиновым и Денисовым в защите
Ответить
oyabun
1756465055
Рынок большой.Работать надо активнее, ТО скоро закроется.
Ответить
...уефан
1756465607
..."аморально отменили сделку по моральным соображениям"...
Ответить
Plyash
1756466313
Да заутрехайтесь вы со своей моралью , уроды гейроповские . Проживём без вас .
Ответить
alp
1756466478
а Эль-Куруани, случайно, не из Сектора Газа?
Ответить
Myasko
1756466603
А нах..я тогда вообще было вести какие-либо переговоры? Мне кажется кто-то п..Здит… или мораль за столько не продается, надо немного побольше
Ответить
СильныйМозг
1756467676
Парня пожалели, решили не портить ему судьбу.
Ответить
Anton1969
1756467699
Всё ****** из Еврожопы тащим в Россию!!!
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
7
ЦСКА предложил 6 миллионов за португальского опорника
14:21
Итоговый состав сборной России на матчи в сентябре
14:07
3
Азамат Мусагалиев раскрыл, что ему пообещал Дзюба
13:57
1
«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям
13:45
8
Подсчитана общая сумма неустоек Моуринью – его увольняли 7 раз
13:27
5
Смородская ответила на слова экс-игрока «Локо»: «Я его не уважаю»
13:20
1
ФотоНазначены судьи на матчи 7-го тура РПЛ
13:10
2
Фото«Зенит» объявил об уходе игрока, которого купил полгода назад
12:39
15
Фото«Вест Хэм» объявил о новом трансфере за 44 миллиона
12:27
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Ростов» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:59
Где смотреть матч «Спартак» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:56
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:53
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:51
Смородская ответила на слова экс-игрока «Локо»: «Я его не уважаю»
13:20
1
Зобнин – о новичках «Спартака»: «Никаких Куэст и Коков на тренировках не было»
13:15
ФотоНазначены судьи на матчи 7-го тура РПЛ
13:10
2
Фото«Зенит» объявил об уходе игрока, которого купил полгода назад
12:39
15
Тимощук оценил старт сезона для «Зенита»
12:16
1
Бубнов спрогнозировал, сколько голов забьет «Зенит» в ворота «Пари НН»
11:31
1
Радимов – о громких словах Дзюбы: «Можем закупаться попкорном»
11:23
11
Потенциальный новичок «Спартака» попрощался с фанатами своей нынешней команды
10:59
8
«Так мог поступить только мелочный человек»: экс-игрок «Локо» Фернандеш – о Смородской
10:28
4
В «Зените» высказались о возвращении Кузяева
09:51
9
Семак рассказал об атмосфере внутри «Зенита»
09:37
4
Главный тренер «Акрона»: «Я боюсь за Дзюбу»
09:00
3
ФотоБатраков получил «Стальной рельс»
08:50
5
Бубнов прокомментировал уход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
08:36
1
Семин двумя словами описал результаты «Ростова»
00:12
2
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
Вчера, 23:57
Галактионов оценил уход Самошникова в «Спартак»
Вчера, 23:47
5
ЦСКА рассматривает трех опорников
Вчера, 23:23
«Локомотив» продлил контракт с вратарем
Вчера, 23:11
Агент Баринова отреагировал на новость об интересе ЦСКА
Вчера, 22:50
1
Челестини попросил ЦСКА купить Баринова у «Локомотива»
Вчера, 21:58
3
«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро
Вчера, 20:55
59
Команда из зоны вылета РПЛ отказалась от Смолова
Вчера, 20:00
1
Галактионов прокомментировал переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
Вчера, 19:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 