«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям

«Утрехт» решил не отпускать в «Спартак» левого защитника Суфьяна Эль-Каруани.
Клуб из Нидерландов отменил сделку в последний момент по моральным соображениям.
В «Утрехте» сочли неприемлемым сотрудничество с россиянами.
- Эль-Каруани уже попрощался с болельщиками перед планируемым уходом.
- «Спартак» должен был заплатить за марокканца 6 миллионов евро + бонусы.
- В Москве ему обещали контракт по схеме «3+1» с зарплатой 1,3 миллиона евро.
- В этом сезоне Эль-Каруани забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 9 матчах.
Источник: De Telegraaf