«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям

«Утрехт» решил не отпускать в «Спартак» левого защитника Суфьяна Эль-Каруани.

Клуб из Нидерландов отменил сделку в последний момент по моральным соображениям.

В «Утрехте» сочли неприемлемым сотрудничество с россиянами.