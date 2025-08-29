Введите ваш ник на сайте
  Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»

Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»

Сегодня, 16:42

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс сообщил, что трансфер Суфьяна Эль-Каруани из «Утрехта» в «Спартак» точно не состоится.

Сообщалось, что европейский клуб отменил сделку по моральным соображениям из-за нежелания сотрудничать с россиянами.

– Правильно ли мы понимаем, что причина в том, что «Утрехт» не хочет продавать Эль-Каруани в Россию?

– Да, причина в этом.

– Есть ли шанс на переход в «Спартак»?

– Нет. Ноль шансов. Из-за политических причин.

  • Эль-Каруани уже попрощался с болельщиками перед планируемым уходом.
  • «Спартак» должен был заплатить за марокканца 6 миллионов евро + бонусы.
  • В Москве ему обещали контракт по схеме «3+1» с зарплатой 1,3 миллиона евро.
  • В этом сезоне Эль-Каруани забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 9 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Утрехт Спартак Эль-Каруани Суфьян
  • Читайте нас: 