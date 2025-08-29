Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс сообщил, что трансфер Суфьяна Эль-Каруани из «Утрехта» в «Спартак» точно не состоится.

Сообщалось, что европейский клуб отменил сделку по моральным соображениям из-за нежелания сотрудничать с россиянами.

– Правильно ли мы понимаем, что причина в том, что «Утрехт» не хочет продавать Эль-Каруани в Россию?

– Да, причина в этом.

– Есть ли шанс на переход в «Спартак»?

– Нет. Ноль шансов. Из-за политических причин.