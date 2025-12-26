Мостовой высказался о том, что «Спартак» увел таланта из «Динамо»

Александр Мостовой оценил возможный переход Ульви Бабаева из «Динамо» в «Спартак».
«Вряд ли «Динамо» его отпустит, потому что он их воспитанник. Если отпустят, то это будет странное решение, но «Спартаку» он пригодится.
В случае его ухода, снова убедимся в том, что деньги важнее эмблемы и прочих слов верности», – сказал Мостовой.
- Нападающий забил 5 голов в 16 матчах за «Динамо».
- Летом он станет свободным агентом.
- Сообщалось, что Бабаев согласовал со «Спартаком» контракт до 2030 года.
- В новом клубе Ульви сможет зарабатывать почти втрое больше.
Источник: Metaratings