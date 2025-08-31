В «Спартаке» ответили, кто виноват в срыве трансфера Эль-Каруани

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал срыв трансфера латераля «Утрехта» Суфьяна Эль-Каруани.
«Мы действительно интересовались Эль-Каруани, но не смогли по итогу договориться с «Утрехтом».
На мой взгляд, ответственность за провал переговоров на нидерландской стороне», – сказал Малышев.
- Эль-Каруани уже попрощался с болельщиками перед планируемым уходом.
- «Спартак» должен был заплатить за марокканца 6 миллионов евро + бонусы.
- В Москве ему обещали контракт по схеме «3+1» с зарплатой 1,3 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»