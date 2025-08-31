В «Спартаке» ответили, кто виноват в срыве трансфера Эль-Каруани

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал срыв трансфера латераля «Утрехта» Суфьяна Эль-Каруани.

«Мы действительно интересовались Эль-Каруани, но не смогли по итогу договориться с «Утрехтом».

На мой взгляд, ответственность за провал переговоров на нидерландской стороне», – сказал Малышев.