Дюков назвал условие для введения налога на иностранных тренеров

Президент РФС Александр Дюков допустил, что в российском футболе может появиться налог на иностранных тренеров.

– Некоторое время назад обсуждался вопрос о налоге на иностранных тренеров. Обсуждался ли он сегодня, стоит ли он на повестке дня?

– Этот вопрос обсуждался какое‑то время назад, тогда ни к какому решению не пришли. Если говорить о подходах к работе тренеров, в том числе иностранных, то мы видим плюсы в привлечении к работе в клубах и академиях сильных иностранных специалистов.

При этом мы заинтересованы в том, чтобы рядом с ними работали отечественные специалисты, перенимали их опыт, профессионально развивались.

Если в какой‑то момент мы увидим, что такая модель не работает, что с российскими игроками работают только иностранные тренеры, а российские – нет, то тогда, конечно, нужно будет принимать решения по регулированию.