  • Егоров – про обмен Дивеева на Гонду: «Чемпионства не видать»

Егоров – про обмен Дивеева на Гонду: «Чемпионства не видать»

26 декабря, 23:11
6

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о своем отношении к готовящемуся обмену игроками между ЦСКА и «Зенитом».

  • В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.
  • Зенитовцы доплатят 2 млн евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к армейцам.

«Дивеев в обмен на Гонду – самое странное решение для меня на сегодня.

Просто вдумайтесь: ЦСКА отдает лидера и лучшего русского защитника, а получает аргентинского баночника из «Зенита».

Это как Дончича обменяли из «Далласа» в «Лейкерс» на пару таких же Гонду и думали, что красавцы. И где сейчас «Даллас»? В жопе.

И доводы те же. Ломается, старый! Оба – и Дончич, и Дивеев – 1999 года. Им еще 10 лет играть минимум. Необъяснимое для меня решение.

И удивительно, что болельщики ЦСКА это решение поддерживают. Чемпионства не видать», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь Гонду Лусиано
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1766781125
оборона важне для чемпионства но не для команды у которой вобще нет нападающих и которая не делает дорогих трансферов на вход. Так что остаются только такие сценарии
Ответить
boris63
1766802543
Каждая чудилка хочет вставить свои пять копеек.
Ответить
Garrincha58
1766813080
Чемпионом будет Краснодар так что обмен (которого не будет) можно осуществить
Ответить
Aндрей-кадулин-google
1766814984
Как советы давать,так все тщетлане
Ответить
cska1948
1766817196
Болельщики ЦСКА поддерживают это решение? Хотелось бы узнать, кто спрашивал мнение болельщиков об этом обмене? Моё мнение как болельщика ЦСКА такое: если до этого обмена у нас была проблема с нападением, то теперь к ней прибавится проблема с защитой. Есть инфа, что на замену Дивееву купят иностранца. На замену Роши тоже купили иностранца, который даже в основу не проходит. Есть мудрая поговорка: "От добра добра не ищут!". Но в ЦСКА решили доказать обратное. С заменой Роши доказать не получилось. Да и с заменой Дивеева вряд ли получится.
Ответить
alefreddy
1766819631
Правильно написал и про Лейкерс НБА тоже верно подметил
Ответить
