Егоров – про обмен Дивеева на Гонду: «Чемпионства не видать»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о своем отношении к готовящемуся обмену игроками между ЦСКА и «Зенитом».

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатят 2 млн евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к армейцам.

«Дивеев в обмен на Гонду – самое странное решение для меня на сегодня.

Просто вдумайтесь: ЦСКА отдает лидера и лучшего русского защитника, а получает аргентинского баночника из «Зенита».

Это как Дончича обменяли из «Далласа» в «Лейкерс» на пару таких же Гонду и думали, что красавцы. И где сейчас «Даллас»? В жопе.

И доводы те же. Ломается, старый! Оба – и Дончич, и Дивеев – 1999 года. Им еще 10 лет играть минимум. Необъяснимое для меня решение.

И удивительно, что болельщики ЦСКА это решение поддерживают. Чемпионства не видать», – написал Егоров в своем телеграм-канале.