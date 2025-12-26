Капитана «Спартака» назвали «трактором»

Спартаковский ветеран Анзор Кавазашвили высоко отозвался о Романе Зобнине, с которым сегодня продлили контракт до 2027 года.

«Его нужно использовать, он физически сильный. У него хорошая дыхалка, он раньше играл в основном составе. Последнее время его не ставили – были на то какие‑то причины.

Он достойный футболист, должен играть в основном составе. Я очень рад, что «Спартак» продлил контракт с ним, это отлично, Романов его знает. Его нужно использовать, пока возраст позволяет. Он же трактор команды», – сказал Кавазашвили.