Капитана «Спартака» назвали «трактором»

Спартаковский ветеран Анзор Кавазашвили высоко отозвался о Романе Зобнине, с которым сегодня продлили контракт до 2027 года.
«Его нужно использовать, он физически сильный. У него хорошая дыхалка, он раньше играл в основном составе. Последнее время его не ставили – были на то какие‑то причины.
Он достойный футболист, должен играть в основном составе. Я очень рад, что «Спартак» продлил контракт с ним, это отлично, Романов его знает. Его нужно использовать, пока возраст позволяет. Он же трактор команды», – сказал Кавазашвили.
- 31-летний Зобнин в «Спартаке» с 2016 года: 291 матч, 21 гол, 19 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»