Капитана «Спартака» назвали «трактором»

26 декабря, 21:21
6

Спартаковский ветеран Анзор Кавазашвили высоко отозвался о Романе Зобнине, с которым сегодня продлили контракт до 2027 года.

«Его нужно использовать, он физически сильный. У него хорошая дыхалка, он раньше играл в основном составе. Последнее время его не ставили – были на то какие‑то причины.

Он достойный футболист, должен играть в основном составе. Я очень рад, что «Спартак» продлил контракт с ним, это отлично, Романов его знает. Его нужно использовать, пока возраст позволяет. Он же трактор команды», – сказал Кавазашвили.

  • 31-летний Зобнин в «Спартаке» с 2016 года: 291 матч, 21 гол, 19 ассистов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Кавазашвили Анзор
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1766776628
Он, как и все в команде, порваный ан*с команды.
Ответить
alefreddy
1766782568
трактор с перебоями в работе
Ответить
SLADE2019
1766814316
Ну раз продлили контракт, то естественно надо выпускать. Тоже мне открытие.
Ответить
zigbert
1766838320
Скорости ему все же не хватает. Только для ротации.
Ответить
