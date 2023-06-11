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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Спарта
Твенте - Спарта: обзор матча 11 июня 2023
Твенте
11.06.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, Финал за место в ЛК
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Спарта
53'
Д. Бренет
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Твенте - Спарта
Замена
М. Хилгерс
️️️️
Х. Плегесуэло
90'
+4
90'
Замена
М. Тахири
️️️️
А. Верскуерен
78'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
А. Мейерс
Замена
М. Киоло
️️️️
В. Брама
78'
76'
Желтая карточка
В. ван Крой
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Влап
71'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Угальде
71'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бренет
Пас отдал
М. Угальде
53'
Желтая карточка
В. Брама
49'
47'
Желтая карточка
Ш. Самбо
46'
Замена
Д. Абелс
️️️️
М. Эрдхуйзен
Желтая карточка
Х. Плегесуэло
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Вут Брама
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Педро Алеман
АП
27
Патрик Брувер
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Уннершталь
5
Смал
5
Плегесуэло
3
Преппер
30
Бренет
6
Брама
6
Зерруки
14
Влап
9
Угальде
7
Мисиджан
18
Черны
4-3-1-2
1
Олий
44
Эрдхуйзен
14
Мейерс
20
Самбо
3
Вриндс
16
Китолано
24
Верскуерен
7
Намли
32
ван Крой
14
Сайто
9
Лауритсен
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
6
Брама
6
Киоло
6
Киоло
6
Брама
14
Влап
14
Стейн
14
Стейн
14
Влап
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
44
Эрдхуйзен
2
Абелс
2
Абелс
44
Эрдхуйзен
14
Мейерс
18
Де Гузман
18
Де Гузман
14
Мейерс
24
Верскуерен
19
Тахири
19
Тахири
24
Верскуерен
Остались в запасе
Твенте
Спарта
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
8
Педро Алеман
АП
27
Патрик Брувер
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
8
Педро Алеман
АП
27
Патрик Брувер
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Твенте - Спарта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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