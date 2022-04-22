Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Спарта
Твенте - Спарта: обзор матча 22 апреля 2022
Твенте
22.04.2022, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 30 тур
2 : 0
Завершен
Спарта
23'
Р. ван Вольфсвинкел
57'
М. Влап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Спарта
Замена
Й. Босх
️️️️
М. Влап
89'
Замена
В. Черны
️️️️
В. Мисиджан
82'
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
82'
79'
Желтая карточка
Я. Масурас
77'
Замена
J. Meerstadt
️️️️
М. Хейлен
64'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
А. Верскуерен
59'
Желтая карточка
А. Верскуерен
ГОЛ! 2:0!
М. Влап
Пас отдал
Р. Преппер
57'
54'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Р. Дурмиси
51'
Желтая карточка
Б. Вриндс
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Д. Бренет
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
21
Sam Karssies
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
10
Денильо Клеонис
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
3-2-2-3
1
Уннершталь
3
Преппер
5
Плегесуэло
30
Бренет
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
18
Лимниос
5
Смал
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
4-3-3
40
Окойе
2
Абелс
3
Вриндс
22
Дурмиси
21
Масурас
6
Ауассар
21
Янс
24
Верскуерен
13
Хейлен
9
Ти
14
ван Мюллем
14
Влап
5
Босх
5
Босх
14
Влап
7
Мисиджан
18
Черны
18
Черны
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
24
Верскуерен
21
Мейнанс
21
Мейнанс
24
Верскуерен
13
Хейлен
24
24
13
Хейлен
22
Дурмиси
9
9
22
Дурмиси
Остались в запасе
Твенте
Спарта
1
Жеффри де Ланж
ВР
21
Sam Karssies
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
21
Sam Karssies
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Твенте - Спарта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
Все
Твенте
Спарта
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+