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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Твенте
Спарта - Твенте: обзор матча 11 ноября 2022
Спарта
11.11.2022, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 14 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
71'
А. Верскуерен
63'
С. Стейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Твенте
Замена
Д. Абелс
️️️️
А. Верскуерен
90'
+1
81'
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
ГОЛ! 1:1!
А. Верскуерен
Пас отдал
М. Эрдхуйзен
71'
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
А. Ауассар
69'
Замена
К. Сайто
️️️️
Д. ван Мюллем
68'
64'
Замена
Д. Клеонис
️️️️
В. Мисиджан
64'
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Черны
63'
ГОЛ! 0:1!
С. Стейн
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
Желтая карточка
Д. ван Мюллем
62'
Желтая карточка
А. Верскуерен
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
3-4-1-2
1
Олий
20
Самбо
3
Вриндс
18
Пинту
24
Верскуерен
16
Китолано
6
Ауассар
21
Мейнанс
32
ван Крой
14
ван Мюллем
9
Лауритсен
4-1-2-3
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
5
Смал
6
Зерруки
14
Влап
14
Стейн
7
Мисиджан
18
Черны
9
ван Вольфсвинкел
6
Ауассар
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
6
Ауассар
24
Верскуерен
2
Абелс
2
Абелс
24
Верскуерен
14
ван Мюллем
14
Сайто
14
Сайто
14
ван Мюллем
18
Черны
11
Ротс
11
Ротс
18
Черны
7
Мисиджан
10
Клеонис
10
Клеонис
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Спарта
Твенте
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Спарта - Твенте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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